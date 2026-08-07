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John Kennedy sofre lesão no joelho e vai passar por cirurgia

Atacante sofreu lesão durante clássico pela Copa do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 19:48
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John Kennedy sentado no chão com expressão de dor
John Kennedy saiu lesionado no clássico (Foto: Dhavid Normando/Folhapress)

O Fluminense confirmou nesta sexta-feira (7) que o atacante John Kennedy sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O jogador se machucou durante o clássico contra o Vasco, pela Copa do Brasil, e precisará passar por cirurgia.

O clube não divulgou o prazo de recuperação, mas o tipo de lesão costuma exigir um período prolongado de afastamento. Em casos semelhantes, o retorno aos gramados geralmente acontece entre seis e oito meses, o que coloca em dúvida a participação de John Kennedy no restante da temporada.

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A lesão aconteceu aos nove minutos do segundo tempo. John Kennedy disputou uma bola com Paulo Henrique e levou a pior na dividida, caindo no gramado após uma entorse no joelho direito.

O atacante recebeu atendimento médico e ainda tentou permanecer em campo, mas não conseguiu continuar. Cano entrou em seu lugar, enquanto John Kennedy deixou o gramado chorando.

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John Kennedy disputando bola com Paulo Henrique do Vasco
John Kennedy em ação pelo Fluminense (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE)

Baixa importante para Zubeldía

A lesão representa um desfalque de peso para o técnico Luis Zubeldía. Aos 24 anos, John Kennedy vive uma das temporadas mais produtivas pelo Fluminense e é o artilheiro do clube em 2026, com 15 gols, sendo um deles marcado em amistoso.

O atacante também é o segundo jogador que mais iniciou partidas como titular pelo Tricolor na temporada, com 38 jogos, atrás apenas do goleiro Fábio, que soma 39.

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John Kennedy havia retomado espaço na equipe justamente no clássico contra o Vasco. Após a pausa para a Copa do Mundo, o atacante perdeu a condição de titular para Hulk na partida diante do Red Bull Bragantino e depois cumpriu suspensão contra Grêmio e Bahia.

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