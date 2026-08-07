John Kennedy sofre lesão no joelho e vai passar por cirurgia
Atacante sofreu lesão durante clássico pela Copa do Brasil
O Fluminense confirmou nesta sexta-feira (7) que o atacante John Kennedy sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O jogador se machucou durante o clássico contra o Vasco, pela Copa do Brasil, e precisará passar por cirurgia.
O clube não divulgou o prazo de recuperação, mas o tipo de lesão costuma exigir um período prolongado de afastamento. Em casos semelhantes, o retorno aos gramados geralmente acontece entre seis e oito meses, o que coloca em dúvida a participação de John Kennedy no restante da temporada.
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A lesão aconteceu aos nove minutos do segundo tempo. John Kennedy disputou uma bola com Paulo Henrique e levou a pior na dividida, caindo no gramado após uma entorse no joelho direito.
O atacante recebeu atendimento médico e ainda tentou permanecer em campo, mas não conseguiu continuar. Cano entrou em seu lugar, enquanto John Kennedy deixou o gramado chorando.
Baixa importante para Zubeldía
A lesão representa um desfalque de peso para o técnico Luis Zubeldía. Aos 24 anos, John Kennedy vive uma das temporadas mais produtivas pelo Fluminense e é o artilheiro do clube em 2026, com 15 gols, sendo um deles marcado em amistoso.
O atacante também é o segundo jogador que mais iniciou partidas como titular pelo Tricolor na temporada, com 38 jogos, atrás apenas do goleiro Fábio, que soma 39.
John Kennedy havia retomado espaço na equipe justamente no clássico contra o Vasco. Após a pausa para a Copa do Mundo, o atacante perdeu a condição de titular para Hulk na partida diante do Red Bull Bragantino e depois cumpriu suspensão contra Grêmio e Bahia.
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