John Kennedy sofre lesão no joelho e vai passar por cirurgia Atacante sofreu lesão durante clássico pela Copa do Brasil

O Fluminense confirmou nesta sexta-feira (7) que o atacante John Kennedy sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O jogador se machucou durante o clássico contra o Vasco, pela Copa do Brasil, e precisará passar por cirurgia.

O clube não divulgou o prazo de recuperação, mas o tipo de lesão costuma exigir um período prolongado de afastamento. Em casos semelhantes, o retorno aos gramados geralmente acontece entre seis e oito meses, o que coloca em dúvida a participação de John Kennedy no restante da temporada.

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A lesão aconteceu aos nove minutos do segundo tempo. John Kennedy disputou uma bola com Paulo Henrique e levou a pior na dividida, caindo no gramado após uma entorse no joelho direito.

O atacante recebeu atendimento médico e ainda tentou permanecer em campo, mas não conseguiu continuar. Cano entrou em seu lugar, enquanto John Kennedy deixou o gramado chorando.

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John Kennedy em ação pelo Fluminense (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE)

Baixa importante para Zubeldía

A lesão representa um desfalque de peso para o técnico Luis Zubeldía. Aos 24 anos, John Kennedy vive uma das temporadas mais produtivas pelo Fluminense e é o artilheiro do clube em 2026, com 15 gols, sendo um deles marcado em amistoso.

O atacante também é o segundo jogador que mais iniciou partidas como titular pelo Tricolor na temporada, com 38 jogos, atrás apenas do goleiro Fábio, que soma 39.

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John Kennedy havia retomado espaço na equipe justamente no clássico contra o Vasco. Após a pausa para a Copa do Mundo, o atacante perdeu a condição de titular para Hulk na partida diante do Red Bull Bragantino e depois cumpriu suspensão contra Grêmio e Bahia.

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