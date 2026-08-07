Fluminense anuncia renovação de contrato do jovem Ruan
Volante estreou no profissional em amistoso com o Nova Iguaçu, na pausa para a Copa do Mundo
O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (7) a renovação do contrato do volante Ruan, de 18 anos, até o fim de 2029, assinado na última quarta (5). O jogador, que integra a equipe sub-20, estreou pelo profissional durante a intertemporada, na goleada por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu, em amistoso no Maracanã, e recebeu apoio da torcida após a atuação.
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O novo vínculo foi acertado no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém. Ruan está no Tricolor desde 2018, quando tinha nove anos, e passou pelas categorias de base do clube depois de também atuar no futsal tricolor.
A estreia pela equipe principal aconteceu no período de preparação durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo. O volante participou da vitória sobre o Nova Iguaçu e ganhou destaque entre os torcedores. Após a renovação, Ruan agradeceu ao clube pela confiança e projetou a sequência da carreira.
— Quero agradecer a Deus e, também, ao Fluminense pela confiança de sempre. Estou muito feliz. Me sinto privilegiado por vestir a camisa tricolor e busco honrá-la cada vez mais. Há pouco tempo, tive a minha estreia como profissional e espero continuar dando retorno ao clube, ganhando muitos títulos — disse ao site oficial do clube.
Ruan faz parte da geração de jogadores das categorias de base do Fluminense que conquistou títulos em 2023 e 2024. O período foi marcado pelo número de troféus conquistados pelas equipes de formação do clube.
O volante também já defendeu a Seleção Brasileira e, em junho deste ano, integrou o elenco que conquistou de forma invicta a Copa Mitad del Mundo Sub-18, disputada no Equador.
Natural de São Luís, no Maranhão, Ruan chegou ao Fluminense aos nove anos e percorreu as categorias de formação até alcançar a equipe sub-20. Agora, com contrato renovado até 2029, o jogador passa a ter seu vínculo estendido enquanto busca novas oportunidades no futebol profissional do clube.
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