Brasileirão: lesionados e suspensos da 22ª rodada
Confira os principais desfalques da rodada 22 do Campeonato Brasileiro!
Após um hiato para compromissos da Sul-Americana e Copa do Brasil, o Brasileirão retorna na sua 22ª rodada. Serão quatro jogos neste sábado (8) e outros seis no domingo (9). Entre os destaques estão: Botafogo x Fluminense, Flamengo x Vitória, Palmeiras x Internacional, Bahia x Vasco e Grêmio x São Paulo. A seguir, o Lance! atualiza os principais desfalques do fim de semana.
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Lesionados e suspensos da 22ª rodada do Brasileirão
Flamengo x Vitória - desfalques
- FLAMENGO:
Lesionados - Luiz Araújo, Lucas Paquetá
Suspensos - De la Cruz
- VITÓRIA:
Lesionados - Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes
Suspensos - Cacá e Luan Cândido
Santos x Athletico-PR - desfalques
- SANTOS:
Suspensos - Neymar
Lesionados - Igor Vinícius (lombalgia), Gustavo Henrique (lesão muscular na coxa direita) e Moisés
- ATHLETICO:
Suspensos - Santos
Lesionados- Claudinho, Lucas Esquivel e Juan Portilla
Dúvida - Carlos Terán
Bragantino x Corinthians - desfalques
- BRAGANTINO:
Lesionados - Lucas Evangelista (se recupera de lesão), Vanderlan (lesão no ligamento colateral do joelho esquerdo), Cauê (lesão muscular na coxa esquerda), Gustavo Marques (suspenso e com uma lesão muscular na coxa esquerda), Bruninho (desconforto muscular) e Davi Gomes (recupera-se de cirurgia no joelho)
- CORINTHIANS:
Lesionados - Jô (dores no joelho), Roni (entorse ligamentar do joelho direito) e Ruan Oliveira (lesão no joelho esquerdo), Zakaria Labyad (torção grave no joelho esquerdo), Yuri Alberto (lesão muscular)
Suspenso - Gabriel
Palmeiras x Internacional - desfalques
- PALMEIRAS:
Lesionados - Khellven (lesão muscular), Jefté (lesão no joelho), Gustavo Gómez (lesão no tornozelo) e Paulinho (problema na coxa).
Dúvidas - Bruno Fuchs (dúvida após cirurgia de apendicite) e Alexander Barboza (dúvida por trauma no pé)
- INTERNACIONAL:
Desfalques: Rochet, Thiago Maia, João Victor, Kayky e Benjamin. Villagra é dúvida.
Bahia x Vasco - desfalques
- BAHIA:
Lesionados - Everton Ribeiro (lombar), Erick (infiltração no pé), Léo Vieira
Suspensos - Erick Pulga
Dúvidas - Caio Alexandre
*Ruan Pablo foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, e Kike Olivera treina separadamente após pedir para deixar o clube.
- VASCO:
Suspensos - Nuno Moreira
Lesionados - Matheus Carvalho
Botafogo x Fluminense - desfalques
- BOTAFOGO:
Suspensos - Huguinho
Lesionados - Júnior Santos, Kaio Pantaleão, Allan
- FLUMINENSE:
Lesionados - Freytes, Julián Millán, Thiago Silva e Matheus Reis
Remo x Atlético-MG - desfalques
- REMO:
Suspensos - Zé Ivaldo
Dúvida - Duplexe Tchamba (em recuperação de lesão muscular)
- ATLÉTICO:
Suspensos - Renan Lodi
Coritiba x Chapecoense - desfalques
- CHAPECOENSE:
Lesionados - Yannick Bolasie - internado com lesão no pâncreas após choque com Kaique Kenji, do Cruzeiro, na Copa do Brasil.
Grêmio x São Paulo - desfalques
- GRÊMIO:
Suspensos - Tetê (Sentiu a virilha na ida contra o Mirassol, pela Copa do Brasil)
- SÃO PAULO:
Lesionaods - Lucas Moura (ruptura no tendão de Aquiles, com retorno estimado apenas para novembro)
Cruzeiro x Mirassol - desfalques
- CRUZEIRO:
Suspensos - Matheus Henrique
Lesionados - Cássio (lesão no joelho, com previsão de retorno apenas em dezembro)
- MIRASSOL:
Lesionados - Negueba, José Aldo (ruptura parcial do músculo anterior da coxa esquerda)
Dúvida - Walter (trauma na coxa. Ele não jogou no meio de semana contra o Grêmio e deve ser reavaliado)
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