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Brasileirão: lesionados e suspensos da 22ª rodada

Confira os principais desfalques da rodada 22 do Campeonato Brasileiro!

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 17:02
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Zakaria Labyad após a lesão que o tirou dos gramados
O meia Zakaria Labyad após a lesão que o tirou dos gramados (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)

Após um hiato para compromissos da Sul-Americana e Copa do Brasil, o Brasileirão retorna na sua 22ª rodada. Serão quatro jogos neste sábado (8) e outros seis no domingo (9). Entre os destaques estão: Botafogo x Fluminense, Flamengo x Vitória, Palmeiras x Internacional, Bahia x Vasco e Grêmio x São Paulo. A seguir, o Lance! atualiza os principais desfalques do fim de semana.

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Lesionados e suspensos da 22ª rodada do Brasileirão

Flamengo x Vitória - desfalques

  • FLAMENGO:
    Lesionados - Luiz Araújo, Lucas Paquetá
    Suspensos - De la Cruz
  • VITÓRIA:
    Lesionados - Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes
    Suspensos - Cacá e Luan Cândido

Santos x Athletico-PR - desfalques

  • SANTOS:
    Suspensos - Neymar
    Lesionados - Igor Vinícius (lombalgia), Gustavo Henrique (lesão muscular na coxa direita) e Moisés
  • ATHLETICO:
    Suspensos - Santos
    Lesionados- Claudinho, Lucas Esquivel e Juan Portilla
    Dúvida - Carlos Terán

Bragantino x Corinthians - desfalques

  1. BRAGANTINO:
    Lesionados - Lucas Evangelista (se recupera de lesão), Vanderlan (lesão no ligamento colateral do joelho esquerdo), Cauê (lesão muscular na coxa esquerda), Gustavo Marques (suspenso e com uma lesão muscular na coxa esquerda), Bruninho (desconforto muscular) e Davi Gomes (recupera-se de cirurgia no joelho)
  2. CORINTHIANS:
    Lesionados - Jô (dores no joelho), Roni (entorse ligamentar do joelho direito) e Ruan Oliveira (lesão no joelho esquerdo), Zakaria Labyad (torção grave no joelho esquerdo), Yuri Alberto (lesão muscular)
    Suspenso - Gabriel

Palmeiras x Internacional - desfalques

  • PALMEIRAS:
    Lesionados - Khellven (lesão muscular), Jefté (lesão no joelho), Gustavo Gómez (lesão no tornozelo) e Paulinho (problema na coxa).
    Dúvidas - Bruno Fuchs (dúvida após cirurgia de apendicite) e Alexander Barboza (dúvida por trauma no pé)
  • INTERNACIONAL:
    Desfalques: Rochet, Thiago Maia, João Victor, Kayky e Benjamin. Villagra é dúvida.

Bahia x Vasco - desfalques

  • BAHIA:
    Lesionados - Everton Ribeiro (lombar), Erick (infiltração no pé), Léo Vieira
    Suspensos - Erick Pulga
    Dúvidas - Caio Alexandre
    *Ruan Pablo foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, e Kike Olivera treina separadamente após pedir para deixar o clube.
  • VASCO:
    Suspensos - Nuno Moreira
    Lesionados - Matheus Carvalho

Botafogo x Fluminense - desfalques

  • BOTAFOGO:
    Suspensos - Huguinho 
    Lesionados - Júnior Santos, Kaio Pantaleão, Allan
  • FLUMINENSE:
    Lesionados - Freytes, Julián Millán, Thiago Silva e Matheus Reis
Freytes deixa Fluminense x Bahia lesionado ainda no primeiro tempo
Fluminense joga clássico contra o Botafogo no Brasileirão com desfalques na zaga (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

Remo x Atlético-MG - desfalques

  • REMO:
    Suspensos - Zé Ivaldo
    Dúvida - Duplexe Tchamba (em recuperação de lesão muscular)
  • ATLÉTICO:
    Suspensos - Renan Lodi

Coritiba x Chapecoense - desfalques

  1. CHAPECOENSE:
    Lesionados - Yannick Bolasie - internado com lesão no pâncreas após choque com Kaique Kenji, do Cruzeiro, na Copa do Brasil.

Grêmio x São Paulo - desfalques

  1. GRÊMIO:
    Suspensos - Tetê (Sentiu a virilha na ida contra o Mirassol, pela Copa do Brasil)
  2. SÃO PAULO:
    Lesionaods - Lucas Moura (ruptura no tendão de Aquiles, com retorno estimado apenas para novembro)

Cruzeiro x Mirassol - desfalques

  • CRUZEIRO:
    Suspensos - Matheus Henrique
    Lesionados - Cássio (lesão no joelho, com previsão de retorno apenas em dezembro)
  • MIRASSOL:
    Lesionados - Negueba, José Aldo (ruptura parcial do músculo anterior da coxa esquerda)
    Dúvida - Walter (trauma na coxa. Ele não jogou no meio de semana contra o Grêmio e deve ser reavaliado)

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