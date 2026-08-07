Brasileirão: lesionados e suspensos da 22ª rodada Confira os principais desfalques da rodada 22 do Campeonato Brasileiro!

Após um hiato para compromissos da Sul-Americana e Copa do Brasil, o Brasileirão retorna na sua 22ª rodada. Serão quatro jogos neste sábado (8) e outros seis no domingo (9). Entre os destaques estão: Botafogo x Fluminense, Flamengo x Vitória, Palmeiras x Internacional, Bahia x Vasco e Grêmio x São Paulo. A seguir, o Lance! atualiza os principais desfalques do fim de semana.

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Lesionados e suspensos da 22ª rodada do Brasileirão

Flamengo x Vitória - desfalques

FLAMENGO:

Lesionados - Luiz Araújo, Lucas Paquetá

Suspensos - De la Cruz

Lesionados - Luiz Araújo, Lucas Paquetá Suspensos - De la Cruz VITÓRIA:

Lesionados - Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes

Suspensos - Cacá e Luan Cândido

Santos x Athletico-PR - desfalques

SANTOS:

Suspensos - Neymar

Lesionados - Igor Vinícius (lombalgia), Gustavo Henrique (lesão muscular na coxa direita) e Moisés

Suspensos - Neymar Lesionados - Igor Vinícius (lombalgia), Gustavo Henrique (lesão muscular na coxa direita) e Moisés ATHLETICO:

Suspensos - Santos

Lesionados- Claudinho, Lucas Esquivel e Juan Portilla

Dúvida - Carlos Terán

Bragantino x Corinthians - desfalques

BRAGANTINO:

Lesionados - Lucas Evangelista (se recupera de lesão), Vanderlan (lesão no ligamento colateral do joelho esquerdo), Cauê (lesão muscular na coxa esquerda), Gustavo Marques (suspenso e com uma lesão muscular na coxa esquerda), Bruninho (desconforto muscular) e Davi Gomes (recupera-se de cirurgia no joelho) CORINTHIANS:

Lesionados - Jô (dores no joelho), Roni (entorse ligamentar do joelho direito) e Ruan Oliveira (lesão no joelho esquerdo), Zakaria Labyad (torção grave no joelho esquerdo), Yuri Alberto (lesão muscular)

Suspenso - Gabriel

Palmeiras x Internacional - desfalques

PALMEIRAS:

Lesionados - Khellven (lesão muscular), Jefté (lesão no joelho), Gustavo Gómez (lesão no tornozelo) e Paulinho (problema na coxa).

Dúvidas - Bruno Fuchs (dúvida após cirurgia de apendicite) e Alexander Barboza (dúvida por trauma no pé)

Lesionados - Khellven (lesão muscular), Jefté (lesão no joelho), Gustavo Gómez (lesão no tornozelo) e Paulinho (problema na coxa). Dúvidas - Bruno Fuchs (dúvida após cirurgia de apendicite) e Alexander Barboza (dúvida por trauma no pé) INTERNACIONAL:

Desfalques: Rochet, Thiago Maia, João Victor, Kayky e Benjamin. Villagra é dúvida.

Bahia x Vasco - desfalques

BAHIA:

Lesionados - Everton Ribeiro (lombar), Erick (infiltração no pé), Léo Vieira

Suspensos - Erick Pulga

Dúvidas - Caio Alexandre

*Ruan Pablo foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, e Kike Olivera treina separadamente após pedir para deixar o clube.

Lesionados - Everton Ribeiro (lombar), Erick (infiltração no pé), Léo Vieira Suspensos - Erick Pulga Dúvidas - Caio Alexandre *Ruan Pablo foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, e Kike Olivera treina separadamente após pedir para deixar o clube. VASCO:

Suspensos - Nuno Moreira

Lesionados - Matheus Carvalho

Botafogo x Fluminense - desfalques

BOTAFOGO:

Suspensos - Huguinho

Lesionados - Júnior Santos, Kaio Pantaleão, Allan

Suspensos - Huguinho Lesionados - Júnior Santos, Kaio Pantaleão, Allan FLUMINENSE:

Lesionados - Freytes, Julián Millán, Thiago Silva e Matheus Reis

Fluminense joga clássico contra o Botafogo no Brasileirão com desfalques na zaga (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

Remo x Atlético-MG - desfalques

REMO:

Suspensos - Zé Ivaldo

Dúvida - Duplexe Tchamba (em recuperação de lesão muscular)

Suspensos - Zé Ivaldo Dúvida - Duplexe Tchamba (em recuperação de lesão muscular) ATLÉTICO:

Suspensos - Renan Lodi

Coritiba x Chapecoense - desfalques

CHAPECOENSE:

Lesionados - Yannick Bolasie - internado com lesão no pâncreas após choque com Kaique Kenji, do Cruzeiro, na Copa do Brasil.

Grêmio x São Paulo - desfalques

GRÊMIO:

Suspensos - Tetê (Sentiu a virilha na ida contra o Mirassol, pela Copa do Brasil) SÃO PAULO:

Lesionaods - Lucas Moura (ruptura no tendão de Aquiles, com retorno estimado apenas para novembro)

Cruzeiro x Mirassol - desfalques

CRUZEIRO:

Suspensos - Matheus Henrique

Lesionados - Cássio (lesão no joelho, com previsão de retorno apenas em dezembro)

Suspensos - Matheus Henrique Lesionados - Cássio (lesão no joelho, com previsão de retorno apenas em dezembro) MIRASSOL:

Lesionados - Negueba, José Aldo (ruptura parcial do músculo anterior da coxa esquerda)

Dúvida - Walter (trauma na coxa. Ele não jogou no meio de semana contra o Grêmio e deve ser reavaliado)

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