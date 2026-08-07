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Philadelphia Union envia scout para acompanhar Gui Negão em jogo do Corinthians

Representante do clube esteve na Neo Química Arena durante o duelo contra o Internacional

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
07/08/2026 17:51
Atualizado há 8 horas
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Atacante Gui Negão, do Corinthians
Gui Negão desperta interesse de clubes do exterior (Foto: Jorge Lansarin/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O Philadelphia Union, dos Estados Unidos, esteve presente na Neo Química Arena durante a eliminação do Corinthians para o Internacional, nesta quinta-feira (6), pela Copa do Brasil. O clube norte-americano enviou um representante de scout para acompanhar de perto o atacante Gui Negão, que era um dos jogadores observados pela equipe.

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A partida contou com a presença de um membro da comissão de análise do Philadelphia Union ao lado do empresário de Gui Negão. A informação foi publicada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pelo Lance!.

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Apesar da observação, Gui Negão não entrou em campo no confronto decisivo. O atacante foi titular na partida de ida, no Beira-Rio, quando o Corinthians perdeu por 2 a 0 para o Internacional, mas permaneceu no banco de reservas no jogo da volta, na Neo Química Arena.

A presença do clube norte-americano acontece em meio a uma relação financeira pendente com o Corinthians. O Philadelphia Union cobra uma dívida referente à contratação do volante José Martínez e, em decisão da Fifa, o clube paulista foi condenado a pagar US$ 1,5 milhão, cerca de R$ 8 milhões, pela transferência do jogador.

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O débito resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians pela entidade máxima do futebol, impedindo o clube de registrar novos jogadores até a regularização das pendências.

Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, olhando para frente e pensando
Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

Gui Negão pelo Corinthians

Gui Negão renovou contrato com o Corinthians em agosto do ano passado, durante a gestão de Fabinho Soldado como diretor de futebol do clube. O novo vínculo do atacante, revelado pelas categorias de base do Timão, é válido até 30 de junho de 2030. A multa rescisória foi fixada em R$ 140 milhões para transferências nacionais e 100 milhões de euros para negociações com clubes do exterior.

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Recentemente, o Corinthians recusou uma proposta do Las Palmas, da Espanha, pela contratação do atacante Gui Negão. A oferta do clube espanhol previa um empréstimo por uma temporada, com opção de compra ao fim do vínculo, mas não agradou à diretoria alvinegra.

O Corinthians entende que, neste momento, precisa de negociações que possam gerar retorno financeiro imediato e acredita que Gui Negão ainda tem potencial de valorização. Com isso, o clube paulista optou por aguardar uma oportunidade que possa render uma quantia maior em uma futura transferência.

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Além do Las Palmas, o Internacional também demonstrou interesse na contratação do atacante de 19 anos. Em junho, o clube gaúcho avaliou uma possível investida pelo jogador, mas não chegou a formalizar uma proposta ao Corinthians.

Gui Negão pelo Corinthians

  1. 37 jogos
  2. 22 titular
  3. 6 gols
  4. 2 assistências
  5. 4 grandes chances criadas
  6. 30 finalizações (0.8 p/j)
  7. 10 finalizações no gol (0.3 p/j)
  8. 33% pontaria na finalização
  9. 67% conversão de grandes chances
  10. 6.62 Nota Sofascore

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Gui Negão pelo Corinthians em 2026

  1. 13 jogos
  2. 8 titular
  3. 1 gol
  4. 2 grandes chances criadas
  5. 12 finalizações (0.9 p/j)
  6. 3 finalizações no gol (0.2 p/j)
  7. 25% pontaria na finalização
  8. 1/2 grande chance convertida
  9. 6.51 Nota Sofascore

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