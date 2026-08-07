Philadelphia Union envia scout para acompanhar Gui Negão em jogo do Corinthians
Representante do clube esteve na Neo Química Arena durante o duelo contra o Internacional
O Philadelphia Union, dos Estados Unidos, esteve presente na Neo Química Arena durante a eliminação do Corinthians para o Internacional, nesta quinta-feira (6), pela Copa do Brasil. O clube norte-americano enviou um representante de scout para acompanhar de perto o atacante Gui Negão, que era um dos jogadores observados pela equipe.
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A partida contou com a presença de um membro da comissão de análise do Philadelphia Union ao lado do empresário de Gui Negão. A informação foi publicada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pelo Lance!.
Apesar da observação, Gui Negão não entrou em campo no confronto decisivo. O atacante foi titular na partida de ida, no Beira-Rio, quando o Corinthians perdeu por 2 a 0 para o Internacional, mas permaneceu no banco de reservas no jogo da volta, na Neo Química Arena.
A presença do clube norte-americano acontece em meio a uma relação financeira pendente com o Corinthians. O Philadelphia Union cobra uma dívida referente à contratação do volante José Martínez e, em decisão da Fifa, o clube paulista foi condenado a pagar US$ 1,5 milhão, cerca de R$ 8 milhões, pela transferência do jogador.
O débito resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians pela entidade máxima do futebol, impedindo o clube de registrar novos jogadores até a regularização das pendências.
Gui Negão pelo Corinthians
Gui Negão renovou contrato com o Corinthians em agosto do ano passado, durante a gestão de Fabinho Soldado como diretor de futebol do clube. O novo vínculo do atacante, revelado pelas categorias de base do Timão, é válido até 30 de junho de 2030. A multa rescisória foi fixada em R$ 140 milhões para transferências nacionais e 100 milhões de euros para negociações com clubes do exterior.
Recentemente, o Corinthians recusou uma proposta do Las Palmas, da Espanha, pela contratação do atacante Gui Negão. A oferta do clube espanhol previa um empréstimo por uma temporada, com opção de compra ao fim do vínculo, mas não agradou à diretoria alvinegra.
O Corinthians entende que, neste momento, precisa de negociações que possam gerar retorno financeiro imediato e acredita que Gui Negão ainda tem potencial de valorização. Com isso, o clube paulista optou por aguardar uma oportunidade que possa render uma quantia maior em uma futura transferência.
Além do Las Palmas, o Internacional também demonstrou interesse na contratação do atacante de 19 anos. Em junho, o clube gaúcho avaliou uma possível investida pelo jogador, mas não chegou a formalizar uma proposta ao Corinthians.
Gui Negão pelo Corinthians
- 37 jogos
- 22 titular
- 6 gols
- 2 assistências
- 4 grandes chances criadas
- 30 finalizações (0.8 p/j)
- 10 finalizações no gol (0.3 p/j)
- 33% pontaria na finalização
- 67% conversão de grandes chances
- 6.62 Nota Sofascore
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Gui Negão pelo Corinthians em 2026
- 13 jogos
- 8 titular
- 1 gol
- 2 grandes chances criadas
- 12 finalizações (0.9 p/j)
- 3 finalizações no gol (0.2 p/j)
- 25% pontaria na finalização
- 1/2 grande chance convertida
- 6.51 Nota Sofascore
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