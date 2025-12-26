AO VIVO: Acompanhe o vaivém do mercado da bola nesta quinta-feira (26)

O Lance! acompanha em tempo real as principais movimentações do mercado de transferências nesta sexta-feira (26), trazendo todas as atualizações e bastidores visando a próxima temporada do futebol brasileiro.

Cada liga possui sua própria janela de transferências, mas, por padrão, esses períodos costumam acontecer quase ao mesmo tempo, com pequenas diferenças nas datas. No Brasil, as negociações entre clubes profissionais estarão liberadas de 5 de janeiro a 3 de março de 2026.

Já na Europa, a maioria dos campeonatos adota uma janela que vai do início de janeiro até o começo de fevereiro. Por conta dessas diferenças, os clubes precisam agir com atenção, já que negociações entre países podem ser inviabilizadas caso a janela de um deles já esteja fechada.

Atualizações do mercado de transferências AO VIVO

13h12 - Bahia prepara proposta por volante do Internacional

Depois de assédio do Athlético-PR e sondagem do São Paulo, agora o Bahia prepara proposta pelo volante Bruno Gomes do Internacional. Conforme noticiou o repórter identificado Lucas Collar e confirmou o Lance!, o Esquadrão de Aço monitora o camisa 15 colorado, que tem a admiração de Rogério Ceni.

12h48 - Marlon Freitas recebe 'proposta irrecusável' do Palmeiras e pede para deixar Botafogo em reunião

Marlon Freitas externou, em reunião realizada nesta sexta-feira (26), o desejo de deixar o Botafogo e se transferir para o Palmeiras. A conversa contou com a participação de John Textor, dono da SAF carioca, que deu sinal positivo para o prosseguimento das tratativas.

12h18 - Internacional oficializa saída de volante para os EUA

Conforme antecipado pelo Lance! e confirmado na terça-feira (23), o Internacional oficializou no final da manhã desta sexta (26) a saída do volante Luis Otávio para os EUA.

12h01 - Ceará anuncia lateral ex-Coritiba como primeiro reforço para 2026

O Ceará anunciou o lateral-direito Alex Silva como primeiro reforço para 2026. O jogador, que passou a última temporada no Coritiba, assinou vínculo válido por um ano. O anúncio foi feito na última quinta-feira (25).

11h40 - No Rio, Jemmes fala pela primeira vez após fechar com o Fluminense

O Fluminense está a uma assinatura de confirmar sua primeira contratação para a temporada 2026. O Tricolor já tem acerto com o Mirassol e agora ajusta apenas detalhes finais para concluir a contratação do zagueiro Jemmes, de 25 anos. O jogador chegou no Rio e falou com o "Ge" no desembarque no aeroporto.

10h37 - Renan Lodi chega em BH para assinar com o Atlético-MG e fala sobre projeto do clube

O lateral-esquerdo Renan Lodi chegou nesta sexta-feira (26) ao Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O jogador realizará exames médicos e passará por testes físicos antes de assinar contrato com o Atlético.

9h50 - Botafogo acerta venda de Lucas Halter à MLS, e jogador não volta ao Vitória

O Botafogo acertou a venda de Lucas Halter ao Houston Dynamo, da MLS, após o período de empréstimo do zagueiro ao Vitória. O defensor recebeu proposta considerada "irrecusável" e firmará contrato por cinco temporadas, até 2030.