Vasco faz contato para contratar atacante ex-São Paulo e Fluminense
Brenner pertence ao FC Cincinnati e pode reforçar o Gigante da Colina em 2026
O Vasco da Gama deu os primeiros passos para reforçar o setor ofensivo e abriu conversas para contratar o centroavante Brenner. Atualmente no FC Cincinnati, dos Estados Unidos, o jogador pertence à Udinese, da Itália. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Rodrigo Silvério.
Aos 25 anos, Brenner é visto internamente como um nome que se encaixa no perfil buscado pela comissão técnica. O atacante tem aprovação da diretoria e atende a um pedido do técnico Fernando Diniz, com quem trabalhou em duas passagens anteriores: no São Paulo e no Fluminense. A relação próxima entre treinador e atleta pesa positivamente nas negociações.
Na atual temporada pelo FC Cincinnati, Brenner soma 21 partidas, com oito gols marcados e três assistências, números que chamam a atenção do Vasco em meio à busca por maior poder de finalização.
Em novembro deste ano, durante uma entrevista à TNT Sports, Brenner fez questão de destacar a importância de Fernando Diniz em sua carreira e revelou a admiração pelo trabalho do treinador, hoje no comando do Vasco.
— Ele salvou minha vida no futebol. Tenho uma gratidão enorme por ele. Eu acompanho todos os jogos do São Paulo, mas sou um grande fã dele. Gosto de assistir aos jogos do Vasco porque encontro prazer, encontro futebol, encontro os jogadores querendo jogar e querendo ter a posse de bola — afirmou o atacante.
