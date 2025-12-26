Próximo do São Paulo: quem é Carlos Coronel e quais são seus números

O São Paulo está muito próximo de anunciar a contratação de Carlos Coronel, goleiro de 1,90m que defendia o New York Red Bulls, da MLS. A apuração do Lance! é que faltaria a apenas a assinatura do contrato. O atleta chega livre no mercado e o L! traz um perfil do jogador.

Apesar de ter nascido no Brasil, Coronel se naturalizou paraguaio em 2023, por ser filho de mãe paraguaia, e desde então passou a defender a seleção nacional. Atualmente, tem sido presença constante nas convocações e atuou, inclusive, ao lado de Damián Bobadilla. Ou seja, teria um apoio dentro do time.

Números de Carlos Coronel

De acordo com dados do Sofascore, desde 2015 o goleiro soma 269 partidas, sendo 265 como titular. Ao longo da carreira, sofreu 317 gols, média de 1,2 por jogo, e saiu de campo sem ser vazado em 79 oportunidades, o que representa 30% das partidas.

Coronel registra ainda 2,7 defesas por jogo, com 1,9 delas em finalizações dentro da área, além de 69% de bolas defendidas. Com os pés, tem 30% de acerto em passes longos, e se destaca pela defesa de 12 pênaltis no período.

Na temporada de 2025, Carlos Coronel entrou em campo 33 vezes, sendo 32 como titular. Sofreu 43 gols, média de 1,3 por partida, e manteve o zero no placar em 11 jogos, alcançando 33% de clean sheets.

Os números defensivos cresceram, com 3,3 defesas por jogo e 2,5 intervenções em chutes dentro da área. O aproveitamento nas bolas defendidas chegou a 72%, enquanto o acerto no passe longo foi de 27%. No ano, defendeu dois pênaltis.

Revelado pelo Red Bull Brasil, Coronel construiu carreira majoritariamente no exterior. Atuou por FC Liefering, Red Bull Salzburg, Philadelphia Union, Bethlehem Steel e, desde 2022, estava no New York Red Bulls. Pela seleção paraguaia, soma 23 convocações e nove jogos desde 2023, sendo seis pelas Eliminatórias e três amistosos.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Histórico de lesão

O departamento médico do São Paulo enfrentou uma temporada marcada por dramas e problemas, com mais de 70 casos registrados. No entanto, o histórico clínico de Carlos Coronel não indica grandes preocupações.

Segundo o Transfermarkt, o goleiro teve apenas uma lesão registrada, em 2019, quando sofreu uma distensão na virilha. O problema o afastou dos gramados por menos de um mês, sem recorrências.

Como joga Carlos Coronel?

A análise de lances mostra um goleiro objetivo, com boa leitura de jogo e segurança nas saídas pelo alto. Coronel utiliza bem os pés e demonstra tranquilidade para lidar com bolas aéreas.

Nos pênaltis, porém, o desempenho é um ponto de atenção. Em partidas observadas na MLS, é comum que o goleiro se antecipe e se desloque antes da finalização. Os números citados acima a respeito de penalidades também mostram isso.

Rafael deve seguir no posto de titular. Com as saídas de Leandro e Jandrei renovando com o Juventude, o time entendeu que precisaria de um reserva mais experiente. Ainda existe uma dúvida quanto ao futuro de Young.