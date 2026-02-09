ACOMPANHE: Reinaldo ao vivo no Fut&Papo em um debate sobre o futebol brasileiro
Ex-atacante é convidado do programa da LanceTV desta segunda-feira (9)
O ex-atacante Reinaldo é o grande convidado do Fut&Papo desta segunda-feira, que vai ao ar às 19h (de Brasília), na LanceTV. Com uma carreira marcada por gols decisivos, títulos importantes e passagens por grandes clubes, o ex-jogador chega ao programa para um bate-papo profundo sobre o cenário atual do futebol e sua trajetória nos gramados.
Revelado pelo Flamengo, Reinaldo construiu uma história sólida vestindo a camisa rubro-negra, sendo protagonista em conquistas como a Copa Mercosul e diversos Campeonatos Cariocas, além de marcar seu nome na memória da torcida com atuações decisivas. Ao longo da carreira, o atacante também deixou sua marca em clubes de peso do futebol nacional, como São Paulo, Botafogo e Santos, sempre se destacando pelo faro de gol e pela leitura de jogo.
No futebol europeu, Reinaldo teve a oportunidade de atuar pelo PSG, da França, onde mostrou sua capacidade de adaptação e manteve o bom desempenho, ampliando sua experiência internacional e acumulando vivências que hoje enriquecem ainda mais suas análises sobre o esporte.
Durante o programa, o ex-atacante comenta as principais notícias da semana, analisa o andamento dos campeonatos estaduais e relembra momentos marcantes de sua carreira, compartilhando histórias de bastidores, desafios e conquistas. O episódio reforça a proposta do Fut&Papo de unir informação, debate qualificado e valorização da história do futebol brasileiro, sempre com linguagem acessível e troca de ideias franca.
Sobre o Fut&Papo
Apresentado por João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, e com direção de Marcelo Gorodicht, o Fut&Papo passa a integrar oficialmente a programação do Lance! a partir de 2026, ampliando ainda mais o alcance de um projeto que já se consolidou como referência em conteúdo esportivo, análise crítica e preservação da memória do futebol nacional.
