Atlético-MG encaminha saída de atacante por empréstimo: confira detalhes

O Atlético encaminhou, nesta segunda-feira, o empréstimo do atacante Cadu. O jogador defenderá o Goiás, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro na temporada de 2026.

Cadu é aguardado nos próximos dias em Goiânia para a realização de exames médicos e a assinatura do contrato. O vínculo de empréstimo com o clube esmeraldino será válido até o fim da temporada.

O jogador de 21 anos disputou duas partidas nesta temporada: uma como titular e outra entrando ao longo do jogo, dentro do planejamento de Jorge Sampaoli de utilizar equipes alternativas nas rodadas iniciais do Campeonato Mineiro. Após esse período, o atacante não voltou a ser acionado e não estaria nos planos do treinador argentino para a temporada de 2026.

Cadu pelo Atlético

Cadu é cria das categorias de base do Atlético Mineiro e recebeu sua primeira oportunidade no futebol profissional em 2023, sob o comando do técnico Eduardo Coudet. Apesar da estreia, o atacante não conseguiu se firmar naquele momento. Já em 2024, com Gabriel Milito à frente da equipe, voltou a receber mais oportunidades e passou a ser mais utilizado no time principal.

No fim de 2024, o jogador sofreu uma grave lesão que o afastou dos gramados por cerca de um ano, retornando apenas no final de 2025. Cadu precisou passar por cirurgia após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) e os meniscos lateral e medial do joelho esquerdo, em um treinamento realizado na Cidade do Galo.

Ao todo, pelo time profissional do Atlético, Cadu disputou 38 partidas e marcou quatro gols.

Cadu em ação pelo Atlético-MG (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

