Em busca da primeira vitória no Brasileirão, Atlético-MG inicia preparação para enfrentar o Remo

O Atlético iniciou a preparação para a partida contra o Remo, na próxima quarta-feira (9), às 20h, na Arena MRV, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sem vencer na competição, o Galo aposta no fator casa para buscar o primeiro triunfo diante de sua torcida.

A equipe comandada por Jorge Sampaoli somou apenas um ponto nas duas rodadas iniciais do Brasileirão. Na estreia, empatou em 2 a 2 com o Palmeiras, em Belo Horizonte, e na sequência foi derrotada pelo Bragantino por 1 a 0, fora de casa.

Diante do Remo, o Atlético terá força máxima. No último fim de semana, pelo Campeonato Mineiro, o treinador optou por poupar alguns titulares, que devem retornar ao time principal para o confronto nacional.

A tendência é que Sampaoli mantenha a base da equipe que atuou nas duas primeiras rodadas da competição e também venceu o clássico contra o Cruzeiro. O centroavante Cassierra, que fez sua estreia com a camisa alvinegra diante do Athletic, atuando por cerca de dez minutos, pode ganhar mais tempo em campo e aparecer como opção no setor ofensivo.

A equipe teve folga no domingo e realizou o primeiro treinamento visando a partida contra o Leão na manhã desta segunda-feira (9) na Cidade do Galo. Além de hoje, nesta terça pela manhã a equipe ainda realizará outro treinamento para finalizar a preparação em busca da primeira vitória no torneio nacional.

Hulk em treinamento na Cidade do Galo nesta segunda (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Ingressos para Atlético x Remo

A venda de ingressos para o confronto entre Atlético e Remo está aberta. Os valores partem de R$ 25,90 e tem promoção no setor Norte com bilhetes a R$ 29,90 para sócios Galo na Veia. Clique aqui para comprar os ingressos para a partida.

