No Rio, Jemmes fala pela primeira vez após fechar com o Fluminense

O Fluminense está a uma assinatura de confirmar sua primeira contratação para a temporada 2026. O Tricolor já tem acerto com o Mirassol e agora ajusta apenas detalhes finais para concluir a contratação do zagueiro Jemmes, de 25 anos. O jogador chegou no Rio e falou com o "Ge" no desembarque no aeroporto.

continua após a publicidade

— Muito feliz, as expectativas são as maiores possíveis. Não vejo a hora de fazer a estreia e estar diante da nossa torcida.

➡️ Retrospectiva 2025: relembre participação dos brasileiros no Mundial de Clubes

O negócio prevê o pagamento de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) por 70% dos direitos econômicos do defensor.

Jemmes foi um dos principais nomes da campanha histórica do Mirassol no Brasileirão, encerrada com a quarta colocação. Titular absoluto, o zagueiro participou de 37 das 38 partidas da competição, o que aumentou sua valorização ao longo do ano. O clube paulista, inclusive, havia adquirido recentemente parte dos direitos do atleta após período de empréstimo.

Jemmes se destacou pela qualidade técnica, bom aproveitamento em passes curtos e longos e presença física na defesa. Atuou majoritariamente pelo lado esquerdo da zaga e terminou a temporada como um dos pilares do sistema defensivo da equipe do interior paulista.

continua após a publicidade

Jemmes foi um dos jogadores mais regulares do Brasileirão 2025. O zagueiro atuou em 37 das 38 rodadas, todas como titular, e ajudou o Mirassol a sair de campo sem sofrer gols em 11 partidas. Com 90% de precisão nos passes, o defensor se destacou pela segurança na saída de bola, além de eficiência nas bolas longas, com 55% de acerto.

No aspecto defensivo, acumulou 210 cortes, 64 desarmes e 42 interceptações. Jemmes venceu 57% dos duelos no chão e 55% das disputas aéreas, números sólidos para um zagueiro que também contribuiu ofensivamente com dois gols ao longo da competição.

continua após a publicidade

Fluminense com problemas na zaga

A contratação começa a atender uma prioridade clara do Fluminense para 2026. O clube perdeu nomes importantes do setor defensivo, como Thiago Silva, Manoel e Thiago Santos, e já sabe que não contará com Nino, principal alvo inicial para a posição. Atualmente, o elenco conta com Ignácio, Freytes, Igor Rabello e jovens da base, como Davi Schuindt, Kayky Almeida e Loiola.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense