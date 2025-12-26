Bahia prepara proposta por volante do Internacional

Depois de assédio do Athlético-PR e sondagem do São Paulo, agora o Bahia prepara proposta pelo volante Bruno Gomes do Internacional. Conforme noticiou o repórter identificado Lucas Collar e confirmou o Lance!, o Esquadrão de Aço monitora o camisa 15 colorado, que tem a admiração de Rogério Ceni. Os números ainda não foram apresentados, mas a equipe soteropolitana deve fazer oferta ao Alvirrubro em breve.

Bruno Gomes, que atuo parte da temporada como lateral-direito, é visto nos bastidores do Beira-Rio como figura essencial para a montagem do time de 2026. As necessidades financeiras do clube, porém, podem influenciar no possível negócio.

Bahia prepara proposta por volante

Terminado o Campeonato Brasileiro, a direção gaúcha foi procurada pelo Athlético-PR, que colocou na mesa uma oferta. Os cartolas colorados, porém, recusaram os 5,2 milhões de euros, ou R$ 33,9 milhões, sugeridos pelo Furacão. O Tricolor Paulista também chegou a fazer sondagens, mas não apresentou nada oficial. Agora, será a vez do time baiano assediar o atleta de 24 anos.

Pelo que soube a reportagem, o clube, que tem investimento do grupo detentor do Manchester City-ING, pretende contar com o jogador para 2026, quando disputará mais uma vez a Libertadores, além do estadual, copas do Nordeste e do Brasil, bem como Brasileirão. Os valores ainda não foram formulados, mas além de dinheiro, o Bahia deverá oferecer um atleta do grupo.

O ano de Bruno Gomes

Na atual temporada, Bruno Gomes sofreu uma grave lesão na primeira partida oficial da temporada. No empate em 2 a 2 com o Guarany, em Bagé, o 15 rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, ficando fora do time até setembro. Voltou a atuar com Ramón Díaz no comando do time, participando de 15 jogos, totalizando 988 minutos em campo.

