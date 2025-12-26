Vasco confirma empréstimo de jogador para o Juventude

Conforme antecipado pelo Lance!, o Vasco acertou o empréstimo do meia Ray Breno ao Juventude. O jogador de 21 anos defenderá o clube gaúcho até o fim de novembro de 2026, com foco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro da próxima temporada.

Após tratativas com o Inter de Limeira-SP, o jogador e os responsáveis por sua carreira optaram pelo clube gaúcho. O Juventude vê no atleta uma oportunidade de reforçar o meio-campo com um jogador jovem, técnico e com potencial de crescimento.

Ray Breno era considerado uma das principais promessas das categorias de base do Vasco antes de sofrer uma grave lesão no joelho no fim de 2023. Após passar por cirurgia, o meia-atacante enfrentou um longo período de recuperação e, desde então, busca retomar ritmo e sequência de jogos.

Ray em campo pela base do Vasco

Com contrato com o Vasco válido até 2028 e multa rescisória estipulada em R$ 252 milhões, o jogador ainda é tratado internamente como um ativo importante do clube. No entanto, a diretoria entende que a continuidade em campo é fundamental para o seu desenvolvimento neste momento da carreira.

Na atual temporada, Ray Breno acumulou passagens por Pouso Alegre e Nova Iguaçu, somando 14 partidas disputadas. Apesar do talento reconhecido, ele ainda não conseguiu se firmar de forma consistente entre os profissionais, cenário que abriu espaço para um novo empréstimo.

No Juventude, Ray Breno terá a chance de ganhar minutagem, recuperar confiança e mostrar seu potencial em uma competição nacional de alto nível, enquanto o Vasco acompanha de perto sua evolução visando um possível retorno mais maduro ao clube carioca.

