Botafogo regulariza primeiros reforços após transfer ban e ganha opções no elenco

O Botafogo regularizou os primeiros reforços contratados para a temporada de 2026. Depois de mais de um mês punido, e agora livre do transfer ban da Fifa, a diretoria alvinegra, nesta segunda-feira (9), começou a aumentar o leque de opções do técnico Martín Anselmi.

Os primeiros jogadores publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foram o zagueiro Riquelme Felipe e o volante Wallace Davi. Eles ficam à disposição para o clássico com o Fluminense, na quinta-feira (12), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Riquelme Felipe foi contratado pelo Botafogo junto ao Sport (Foto: Divulgação/Botafogo)

Riquelme Felipe, de 19 anos, foi contratado como uma grande promessa da base do Sport e chega a princípio para o sub-20, mas já no planejamento da transição para o profissional. Ele foi o primeiro reforço contratado pela SAF.

Já o meia Wallace Davi, de 18, chegou ao Glorioso envolvido na negociação de Savarino, vendido ao Fluminense. O jovem, torcedor do Glorioso, chegou como moeda de troca e foi cobiçado na negociação.

Botafogo livre do sufoco

O Botafogo pagou a dívida que tinha com o Atlanta United referente à compra do meia Thiago Almada, atualmente no Atlético de Madrid, no meio de 2024. A SAF constou na lista do transfer ban de 31 de dezembro de 2025 até o dia 6 de fevereiro.

