Internacional tem cinco dias para fechar R$ 160 milhões em vendas
Valor está previsto no orçamento de 2025, um negócio segue pendente
Com 2025 terminando ali, na quarta-feira (31), o Internacional tem cinco dias para fechar R$ 160 milhões em vendas de jogadores e ainda faltam R$ 25,5 milhões para encerrar a conta. O montante é o previsto no orçamento de 2025 e precisa ser fechado dentro do ano contábil. Ou seja, o calendário e o relógio estão correndo contra o resultado da rubrica. Na antevéspera do Natal, a diferença para o valor a ser alcançado diminuiu.
Conforme os negócios ao longo do ano (veja abaixo), o Colorado negociou seis jogadores com os quais tinha vínculo direto. Além disso, recebeu repasses relativos a dois atletas já vendidos, mas cujos contratos estipulavam direitos a serem recebidos em caso de novo repasse, a tal mais valia.
Cinco dias para fechar R$ 160 milhões
Com a venda de Luis Otávio para o Orlando City, dos EUA, confirmada no começo da semana, o Alvirrubro embolsou 3,2 milhões de dólares, ou cerca de R$ 17,9 milhões. O valor corresponde aos 60% dos direitos federativos do volante que pertenciam ao Inter. Com o recebido, o clube soma R$ 134,5 milhões de vendas ao ano.
Ou seja, ainda falta R$ 25,5 milhões para bater a meta de R$ 160 milhões estabelecida no orçamento de 2025. Como o ano só termina no dia 31, ainda faltam cinco dias para os dirigentes da gestão Alessandro Barcellos fecharem essa conta.
Negócios em compasso de espera
Nos últimos dias, o Lance! apurou que a atacante Ricardo Mathias está prestes a ser repassado para o mundo árabe. O Al-Ahli, da Arábia Saudita, desembolsaria 9 milhões de euros, ou R$ 58,9 milhões. Como tem 60% dos direitos do camisa 49, o Colorado ficaria com R$ 35,7 milhões.
Outro negócio em compasso de espera é a provável transferência de Vitão para o Cruzeiro. Pelo apurado pela reportagem, o Trem Azul ofereceu 7 milhões de euros, ou R$ 45,9 milhões, mais um jogador em definitivo e um por empréstimo pelos 80% do vínculo do atleta com o Beira-Rio.
Contabilizando as duas vendas – no caso do camisa 4, somente o montante em dinheiro – entrariam mais R$ 81,6 milhões nos cofres da avenida Padre Cacique. Com isso, o Inter chegaria a R$ 216,1 milhões, extrapolando, assim, o orçado em R$ 56,1 milhões, melhorando o superávit de R$ 7,6 milhões previstos.
As vendas diretas
|Rômulo
|Tigres-MEX
|R$ 30,4 milhões
Wesley
Al-Rayyan-CAT
R$ 21,8 milhões
Luis Otávio
Orlando City-EUA
R$ 17,9 milhões
Wanderson
Cruzeiro
R$ 12,2 milhões
Matheus Dias
Nacional-POR
R$ 9,6 milhões
Kaíque Rocha
Casa Pia-POR
R$ 2,6 milhões
Direitos acertados em contrato
|Johnny
|Real Bétis para Atlético de Madrid
|R$ 30 milhões
Alemão
Pachuca-MEX para Rayou Vallecano-ESP
R$ 10 milhões
Negócios pendentes
|Ricardo Mathias
|Al-Ahli-ARS
|R$ 35,7 milhões
Vitão
Cruzeiro
R$ 459 milhões
