Com 2025 terminando ali, na quarta-feira (31), o Internacional tem cinco dias para fechar R$ 160 milhões em vendas de jogadores e ainda faltam R$ 25,5 milhões para encerrar a conta. O montante é o previsto no orçamento de 2025 e precisa ser fechado dentro do ano contábil. Ou seja, o calendário e o relógio estão correndo contra o resultado da rubrica. Na antevéspera do Natal, a diferença para o valor a ser alcançado diminuiu.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Conforme os negócios ao longo do ano (veja abaixo), o Colorado negociou seis jogadores com os quais tinha vínculo direto. Além disso, recebeu repasses relativos a dois atletas já vendidos, mas cujos contratos estipulavam direitos a serem recebidos em caso de novo repasse, a tal mais valia.

Cinco dias para fechar R$ 160 milhões

Com a venda de Luis Otávio para o Orlando City, dos EUA, confirmada no começo da semana, o Alvirrubro embolsou 3,2 milhões de dólares, ou cerca de R$ 17,9 milhões. O valor corresponde aos 60% dos direitos federativos do volante que pertenciam ao Inter. Com o recebido, o clube soma R$ 134,5 milhões de vendas ao ano.

continua após a publicidade

Ou seja, ainda falta R$ 25,5 milhões para bater a meta de R$ 160 milhões estabelecida no orçamento de 2025. Como o ano só termina no dia 31, ainda faltam cinco dias para os dirigentes da gestão Alessandro Barcellos fecharem essa conta.

Negócios em compasso de espera

Nos últimos dias, o Lance! apurou que a atacante Ricardo Mathias está prestes a ser repassado para o mundo árabe. O Al-Ahli, da Arábia Saudita, desembolsaria 9 milhões de euros, ou R$ 58,9 milhões. Como tem 60% dos direitos do camisa 49, o Colorado ficaria com R$ 35,7 milhões.

continua após a publicidade

Outro negócio em compasso de espera é a provável transferência de Vitão para o Cruzeiro. Pelo apurado pela reportagem, o Trem Azul ofereceu 7 milhões de euros, ou R$ 45,9 milhões, mais um jogador em definitivo e um por empréstimo pelos 80% do vínculo do atleta com o Beira-Rio.

Contabilizando as duas vendas – no caso do camisa 4, somente o montante em dinheiro – entrariam mais R$ 81,6 milhões nos cofres da avenida Padre Cacique. Com isso, o Inter chegaria a R$ 216,1 milhões, extrapolando, assim, o orçado em R$ 56,1 milhões, melhorando o superávit de R$ 7,6 milhões previstos.

As vendas diretas

Rômulo Tigres-MEX R$ 30,4 milhões Wesley Al-Rayyan-CAT R$ 21,8 milhões Luis Otávio Orlando City-EUA R$ 17,9 milhões Wanderson Cruzeiro R$ 12,2 milhões Matheus Dias Nacional-POR R$ 9,6 milhões Kaíque Rocha Casa Pia-POR R$ 2,6 milhões

Direitos acertados em contrato

Johnny Real Bétis para Atlético de Madrid R$ 30 milhões Alemão Pachuca-MEX para Rayou Vallecano-ESP R$ 10 milhões

Negócios pendentes

Ricardo Mathias Al-Ahli-ARS R$ 35,7 milhões Vitão Cruzeiro R$ 459 milhões