Ceará anuncia lateral ex-Coritiba como primeiro reforço para 2026

O Ceará anunciou o lateral-direito Alex Silva como primeiro reforço para 2026. O jogador, que passou a última temporada no Coritiba, assinou vínculo válido por um ano. O anúncio foi feito na última quinta-feira (25).

Formado nas categorias de base do Atlético-MG, Alex Silva posteriormente atuou por clubes como Sport, América-MG, Goiás, Avaí e Vila Nova.

O lateral de 31 anos trabalhou ao lado do técnico Mozart em 2024, quando obteve o acesso para a Série A com o Mirassol. No ano seguinte, a dupla reeditou a parceria pelo Coritiba. Alex Silva fez 25 jogos na campanha do título da Série B, com dois gols e três assistências.

Ativo no mercado, o Vovô já iniciou conversas com o lateral-esquerdo Zeca, outro que estava no Coritiba. O defensor, capaz de atuar também na direita, é alvo para 2026 em meio à reformulação do elenco alvinegro.

Diversos nomes já deixaram as laterais do clube. Fabiano Souza e Matheus Bahia, que estavam emprestados, não ficarão para 2025. Já Nicolas se despediu do time com o encerramento do contrato.

Ceará se reapresenta nesta sexta-feira

O Ceará está pronto para se reapresentar com foco na temporada 2026. Rebaixado para a Série B, o time voltará aos treinos nesta sexta-feira (26), tendo um início no formato remoto.

Os treinos foram desenvolvidos pela equipe do Centro de Saúde e Performance (CESP) e serão feitos em sessões de 40 minutos cada, entre os dias 26 e 31. Os trabalhos presenciais no CT de Porangabuçu terão início no dia 2 de janeiro (sexta-feira).