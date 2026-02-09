Ceará contrata ex-Corinthians e segue com reformulação na zaga

A zaga do Ceará vem passando por uma grande reformulação nesta temporada. Diversos nomes da posição deixaram o clube e o sistema defensivo tem apresentado caras novas ao longo do Campeonato Cearense.

A mais recente adição ao setor é a do zagueiro Ronald, contratado por empréstimo junto ao Maringá. Formado na base do Corinthians, o atleta de 25 anos assinou com o Vovô até o fim de 2026.

Dias antes, Júlio César tinha sido anunciado. O Ceará adquiriu 70% dos seus direitos econômicos junto ao América-MG, firmando um vínculo que vai até 2027. O defensor já tem dois jogos pelo clube de Porangabuçu, incluindo uma aparição no Clássico-Rei.

A dupla de zaga vem sendo formada por Eder e Pedro Gilmar. O primeiro chegou na temporada passada e vem conquistando mais espaço com Mozart; o segundo, que é joia da base alvinegra, fez a sua estreia no profissional neste ano. Boateng e Luiz Otávio completam as opções.

Em relação às saídas, Willian Machado foi vendido para o Mirassol, Marllon rescindiu para acertar com o Remo e Marcos Victor retornou ao Bahia após empréstimo. Os três foram os nomes com mais partidas no setor em 2025.

Ceará conhece adversário da semi

Com o fim dessa etapa de Campeonato Cearense, os confrontos das semifinais estão definidos. O Ceará terá pela frente o Floresta, em formato de ida e volta, decidindo em casa.

O primeiro jogo está marcado para o dia 15 de fevereiro (domingo), às 16h (de Brasília). A segunda partida será no domingo seguinte (22 de fevereiro), às 18h (de Brasília).