Volante do Internacional desperta interesse de clubes brasileiros

Volante e lateral-direito do Internacional, Bruno Gomes estaria na mira de clubes brasileiros. O camisa 15, que voltou recentemente de lesão que o tirou de boa parte da temporada, estaria na mira de São Paulo e Athlético-PR para a temporada de 2026. Pelo que apurou o Lance!, os dois clubes sondaram o estafe do atleta no momento em que o Colorado estava lutando para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Uma saída para o mercado interno não está descartada.

Com vínculo até 2027 com o Alvirrubro, o jogador tem vontade de voltar a se fixar como volante. Nesta temporada, alternou entre a lateral-direita e o meio-campo a pedido de Ramón Díaz.

Volante do Internacional desperta interesse

A negociação com o Tricolor Paulista e o Furacão chegou a ser cogitada. Nos bastidores, a direção gaúcha avaliou que poderia facilitar uma negociação em caso de rebaixamento para a Série B. Com a permanência na Série A, o jogador é considerado importante. Se Abel Braga continuar no Beira-Rio como dirigente, é possível que Bruno Gomes também fique.

O meio-campista de 24 anos está na segunda passagem pelo Inter. Revelado pelo Vasco, chegou à Padre Cacique em 2022, mas acabou transferido para o Coritiba, retornando em 2024. Desde então, foram 58 partidas com dois gols e quatro assistências.

No ano passado, com a chegada de Roger Machado, virou titular da lateral-direita e só perdeu espaço por uma lesão ligamentar sofrida em janeiro de 2025, na estreia do Campeonato Gaúcho. A volta ocorreu em setembro. A partir de então, intercalou entre o lado e o meio do campo, onde prefere atuar.

