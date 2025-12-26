menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense acerta empréstimo de Kayky Almeida ao Mirassol

Zagueiro estava emprestado ao Remo

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/12/2025
19:11
Kayky Almeida - Fluminense x Flamengo Sub-17
imagem cameraKayky Almeida nos tempos de Fluminense (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)
O Fluminense acertou o empréstimo do zagueiro Kayky Almeida ao Mirassol para a temporada de 2026. O jogador estava emprestado ao Remo e jogou a Série B em 2025. O Lance! apurou que a negociação não tem relação com a transferência de Jemmes ao Tricolor. A informação do empréstimo foi dada inicialmente pelo "Ge" e confirmada.

➡️ Fluminense sonda meia Alan Patrick, do Internacional para 2026

Para contratar Jemmes em definitivo, o Fluminense desembolsou cerca de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 22 milhões). O zagueiro chegou ao Rio de Janeiro nesta semana para realizar exames médicos e assinar contrato com o Fluminense. O defensor é visto internamente como peça para reforçar o setor defensivo e ampliar as opções da comissão técnica para 2026.

Kayky ainda é bem avaliado pelo Fluminense

Kayky teve passagem recente pelo Remo, onde ganhou destaque em 2025 ao integrar a campanha que culminou no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Antes disso, o zagueiro também teve experiência internacional, com passagem pelo Watford, da Inglaterra. Internamente, o jogador é visto como um ativo importante, que pode gerar bons frutos no futuro.

O contexto do Mirassol, onde pode ter espaço e, ao mesmo tempo, ser provado em alto nível, pode ser um fator diferencial para a carreira do jogador de 20 anos. O clube se prepara para uma temporada inédita, que inclui disputas do Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O Mirassol aguarda a apresentação de Kayky Almeida nos próximos dias.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Kayky Almeida, zagueiro do time sub-20 do Fluminense (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense FC)
