Fluminense acerta empréstimo de Kayky Almeida ao Mirassol
Zagueiro estava emprestado ao Remo
O Fluminense acertou o empréstimo do zagueiro Kayky Almeida ao Mirassol para a temporada de 2026. O jogador estava emprestado ao Remo e jogou a Série B em 2025. O Lance! apurou que a negociação não tem relação com a transferência de Jemmes ao Tricolor. A informação do empréstimo foi dada inicialmente pelo "Ge" e confirmada.
➡️ Fluminense sonda meia Alan Patrick, do Internacional para 2026
Para contratar Jemmes em definitivo, o Fluminense desembolsou cerca de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 22 milhões). O zagueiro chegou ao Rio de Janeiro nesta semana para realizar exames médicos e assinar contrato com o Fluminense. O defensor é visto internamente como peça para reforçar o setor defensivo e ampliar as opções da comissão técnica para 2026.
Kayky ainda é bem avaliado pelo Fluminense
Kayky teve passagem recente pelo Remo, onde ganhou destaque em 2025 ao integrar a campanha que culminou no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Antes disso, o zagueiro também teve experiência internacional, com passagem pelo Watford, da Inglaterra. Internamente, o jogador é visto como um ativo importante, que pode gerar bons frutos no futuro.
O contexto do Mirassol, onde pode ter espaço e, ao mesmo tempo, ser provado em alto nível, pode ser um fator diferencial para a carreira do jogador de 20 anos. O clube se prepara para uma temporada inédita, que inclui disputas do Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O Mirassol aguarda a apresentação de Kayky Almeida nos próximos dias.
