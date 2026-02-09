O fim das quartas de final do Campeonato Paranaense realizado no final de semana, definiu os times que garantiram vagas na Copa do Brasil e na Série D de 2027. Athletico, Coritiba, Londrina, Operário-PR, São Joseense, Azuriz e Foz do Iguaçu garantiram o calendário nacional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Semifinalistas do estadual, Furacão, Coxa, Tubarão e Fantasma estão na segunda fase da Copa do Brasil do ano que vem. Eliminados no Paranaense, São Joseense, Azuriz e Foz do Iguaçu se classificaram para a Série D do ano que vem.

O número e as equipes, contudo, ainda não são definitivas. Assim como ocorreu em 2026, com sete representantes na Copa do Brasil, a quantidade de clubes paranaenses pode aumentar até o final do ano.

continua após a publicidade

Athletico e Coritiba, por exemplo, possuem vagas na quinta fase da Copa do Brasil de 2027 se permaneceram na Série A. Caso se confirme, duas vagas são abertas para São Joseense e Azuriz, quinto e sexto colocados, respectivamente, na classificação geral deste ano.

Além disso, existe a possibilidade de Londrina e Operário-PR subirem na Série B - os quatro que sobem à Série A vão para a Copa do Brasil. As outras alternativas de aumento de vagas são os campeões da Copa Sul-Sudeste, Séries C e Série D do Brasileirão, que também se classificam direto para a Copa do Brasil, com Azuriz, Cianorte, FC Cascavel, Maringá e São Joseense como representantes paranaenses nas competições.

continua após a publicidade

Na Série D, os times podem mudar se houver acesso de algum clube do Estado. Em 2026, as equipes que disputam o Brasileirão são Azuriz, Cianorte, FC Cascavel e São Joseense.

Times paranaenses garantidos na Copa do Brasil 2027

Athletico

Coritiba

Londrina

Operário-PR

Times paranaenses garantidos na Série D 2027

Azuriz

Foz do Iguaçu

São Joseense

+Aposte no Campeonato Paranaense!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.