Marlon Freitas externou, em reunião realizada nesta sexta-feira (26), o desejo de deixar o Botafogo e se transferir para o Palmeiras. A conversa contou com a participação de John Textor, dono da SAF carioca, que deu sinal positivo para o prosseguimento das tratativas.

Agora, Marlon Freitas acerta os detalhes finais com representantes do Palmeiras para finalizar o acordo, que terá validade de três temporadas, até dezembro de 2028. O total da operação para tirar o volante do Glorioso é de aproximadamente 5 milhões de euros (R$ 32 milhões).

O significativo aumento salarial, aliado ao longo contrato de três anos, foi fundamental para convencer o atleta, capitão do Glorioso, a aceitar a transferência. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

Marlon Freitas entraria em seu último ano de contrato com o Botafogo e poderia assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe a partir da metade de 2026. As tratativas tiveram início no dia 24 de dezembro e se estenderam por cerca de dois dias.

O volante chega para suprir a lacuna deixada por Aníbal Moreno, vendido ao River Plate por 7 milhões de dólares (R$ 39 milhões). Além de atuar como primeiro volante, Marlon Freitas também pode desempenhar a função de camisa 8 no meio-campo.

Marlon Freitas, do Botafogo, durante partida contra o Bahia (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)

Marlon Freitas pelo Botafogo

Revelado pelo Fluminense e com passagens por Ponte Preta e Atlético-GO, Marlon Freitas chegou ao Botafogo em 2023. O volante foi peça fundamental e capitão alvinegro nas conquistad do Brasileiro e da Libertadores em 2024.

Ao total, o meio-campista soma 186 partidas pelo Glorioso, com cinco gols e 18 assistências. Em 2025, entro em campo 58 vezes, marcou uma vez e assistiu os companheiros outras cinco. Referência do Alvinegro nos últimos anos, o jogador atua tanto como primeiro e segundo volante e tem como característica a saída de bola.

