O Grêmio anunciou a contratação do volante Juan Ignacio Nardoni, do Racing, da Argentina. O jogador de 23 anos se tornou a maior transferência da história do Tricolor.

O Imortal comprou 80% dos direitos econômicos por 8 milhões de dólares (R$ 41,6 milhões, na cotação atual), com mais 2 milhões de dólares (R$ 10,5 milhões) em bônus por metas esportivas. O contrato vai até o final 2029.

Juan Nardoni superou o meia-atacante Tetê, que custou 6,2 milhões de euros (R$ 38,3 milhões), e bateu o recorde em uma negociação.

Antes, o Grêmio teve uma proposta recusada de 7 milhões de dólares (R$ 36,8 milhões) pelo atleta. O Racing sinalizou que venderia por 10 milhões de dólares (R$ 52,6 milhões), mas aceitou diminuir o pedido - em 2023, o time albiceleste pagou 6 milhões de dólares (R$ 32,5 milhões, na cotação da época) para comprá-lo do Unión.

Além de Nardoni, o Tricolor também acertou a chegada de outro volante argentino: Leonel Pérez, 21 anos, do Huracán. O clube desembolsará 2,5 milhões de dólares (R$ 13,1 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

A busca do Grêmio por volante, prioridade no mercado, se arrastou desde o começo do ano. Antes da dupla, a direção tentou Guido Rodríguez, que era do West Ham e acertou com o Valência, e sondou Ascacíbar, do Estudiantes.

Carreira de Juan Nardoni, reforço do Grêmio

Criado e revelado pelo Unión, Juan Nardoni estreou profissionalmente em 2020 e começou a se firmar no time argentino na temporada seguinte. O volante fez um gol e deu seis assistências em 78 partidas pelo clube.

Em 2023, foi vendido ao Racing e chegou a estar nas Olimpíadas de Paris em 2024, mas não entrou em campo. Pela Academia, tem seis gols e sete passes decisivos em 126 jogos, além dos títulos da Sul-Americana (2024) e da Recopa Sul-Americana (2025).

