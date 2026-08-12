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Zero pontos, zero gols: a crise que Almada tentará solucionar no River Plate

Meia chega com status de maior contratação da história do clube argentino

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 13:28
Atualizado há 2 horas
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Thiago Almada em seus primeiros treinos com a camisa do River Plate
Thiago Almada em seus primeiros treinos com a camisa do River Plate (Foto: Divulgação / River Plate)

O River Plate venceu a concorrência do Flamengo e anunciou Thiago Almada como maior contratação da sua história, por 20 milhões de euros (R$ 119 milhões). Mas a missão do meia não será fácil: o gigante argentino perdeu todos os quatro jogos disputados no torneio Clausura, o "returno" do campeonato nacional, sem fazer um gol sequer. Desde a volta da Copa do Mundo, foram cinco derrotas, incluindo também um duelo da taça nacional.

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Poucos dias após ser anunciado, o jogador usou a "pressão do futebol argentino" como fator decisivo para a sua escolha ao deixar o Atlético de Madrid. De fato, a responsabilidade será imediata, uma vez que o reforço passa a ser a grande esperança do torcedor millonario para reverter a situação.

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— Tomei minha decisão durante as férias, principalmente porque conversei com Coudet por causa do projeto que ele tinha no clube. Não hesitei. Sentia falta da pressão do futebol argentino, é isso que eu gosto — afirmou Almada à "Rádio La Red".

Por enquanto, a maior cobrança é em cima do técnico Eduardo Coudet, ex-Internacional. O profissional assumiu o River Plate em março deste ano e iniciou a trajetória bem, com excelente aproveitamento até a final do torneio Apertura, na qual foi derrotado pelo Belgrano. No entanto, o começo do segundo turno já mudou completamente o clima.

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— Sei o que é o River, sei que, se não ganharmos um título neste semestre, vai ser complicado. O principal é cortar isso. Se vejo que não começam a vir os resultados, não vou fazer mal ao River, nem aos torcedores, nem a esta direção que confiou em mim — afirmou o treinador, admitindo a possibilidade de deixar o cargo se não conseguir mudar o cenário.

Eduardo Coudet, técnico do River Plate, aplaude antes de jogo contra o Rosário Central
Eduardo Coudet, técnico do River Plate, aplaude antes de jogo contra o Rosário Central (Foto: Alejandro Pagni / AFP)

Enquanto tenta sair da lanterna do Grupo B do Clausura, a equipe divide atenções com a disputa da Copa Sul-Americana: na próxima quarta-feira, joga a partida de ida das oitavas de final contra o Independiente Santa Fé, fora de casa, ainda sem Almada.

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— É difícil que Almada jogue na Colômbia. Seria egoísta da minha parte que Thiago, que estava de férias, jogasse a 2600 metros de altitude em Bogotá — explicou Coudet, ao comentar a situação do atleta que chegou até a final da recém-finalizada Copa do Mundo com a sua seleção.

Depois de passagem inconsistente pelo futebol espanhol, Almada tenta retomar o seu melhor nível na América do Sul. No Brasil, o meia teve impacto imediato. Em 2024, chegou ao Botafogo em julho, rapidamente se adaptou à equipe de Artur Jorge e virou um dos protagonistas do time campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

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Thiago Almada e o troféu da Libertadores do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Thiago Almada beija o troféu da Libertadores conquistada com o Botafogo (Foto: Vítor Silva / Botafogo)

➡️ Olheiro Lance!: sem Almada, quem o Flamengo poderia contratar?

Muito além de Almada: a janela do River Plate

O investimento pesado da diretoria do River Plate nesta janela justifica a exigência por resultados. Desde o último mês, os "Millonarios" honraram a alcunha e anunciaram uma coleção de reforços. Além de Almada, foram contratados outros dois campeões mundiais com a Argentina em 2022: o zagueiro Nicolás Otamendi e o atacante Ángel Correa. A lista também inclui o colombiano Rafael Borré, ex-atacante do Internacional.

Em paralelo, o clube libera jogadores que perderam espaço, incluindo negociações com o Brasil. O atacante Colídio foi vendido ao Vasco da Gama, por 4,5 milhões de dólares (R$ 22,9 milhões), enquanto o volante Kevin Castaño está próximo de ser emprestado ao Galo.

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Todos os reforços do River Plate na janela:

JogadorValorClube de origem

Thiago Almada

€ 20 milhões

Atlético de Madrid

Ángel Correa

€ 13,2 milhões

Tigres

Mauro Arambarri

€ 6,1 milhões

Getafe

Tobías Andrada

€ 5,2 milhões

Vélez Sarsfield

Francisco Ortega

€ 5 milhões

Olympiacos

Rafael Borré

€ 2,2 milhões

Internacional

Lucas Beltrán

Empréstimo

Fiorentina

Giovanni González

€ 300 mil

Krasnodar

Nicolás Otamendi

Sem custos

Benfica

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Últimos resultados do River Plate:

  • River Plate 1 x 3 Aldosivi - Copa da Argentina (2ª rodada)
  • River Plate 0 x 1 Barracas Central - Clausura (1ª rodada)
  • Gimnasia 1 x 0 River Plate - Clausura (2ª rodada)
  • River Plate 0 x 1 Rosário Central - Clausura (3ª rodada)
  • Tigre 1 x 0 River Plate - Clausura (4ª rodada)

Próximos jogos:

  1. 16/08: River Plate x Argentinos Juniors - Clausura (5ª rodada)
  2. 19/08: Santa Fé x River Plate - Sul-Americana (ida das oitavas)
  3. 23/08: River Plate x Vélez Sarsfield - Clausura (6ª rodada)
  4. 26/08: River Plate x Santa Fé - Sul-Americana (volta das oitavas)
  5. 30/08: Banfield x River Plate - Clausura (7ª rodada)

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