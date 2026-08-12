Zero pontos, zero gols: a crise que Almada tentará solucionar no River Plate Meia chega com status de maior contratação da história do clube argentino

O River Plate venceu a concorrência do Flamengo e anunciou Thiago Almada como maior contratação da sua história, por 20 milhões de euros (R$ 119 milhões). Mas a missão do meia não será fácil: o gigante argentino perdeu todos os quatro jogos disputados no torneio Clausura, o "returno" do campeonato nacional, sem fazer um gol sequer. Desde a volta da Copa do Mundo, foram cinco derrotas, incluindo também um duelo da taça nacional.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Poucos dias após ser anunciado, o jogador usou a "pressão do futebol argentino" como fator decisivo para a sua escolha ao deixar o Atlético de Madrid. De fato, a responsabilidade será imediata, uma vez que o reforço passa a ser a grande esperança do torcedor millonario para reverter a situação.

continua após a publicidade

— Tomei minha decisão durante as férias, principalmente porque conversei com Coudet por causa do projeto que ele tinha no clube. Não hesitei. Sentia falta da pressão do futebol argentino, é isso que eu gosto — afirmou Almada à "Rádio La Red".

Por enquanto, a maior cobrança é em cima do técnico Eduardo Coudet, ex-Internacional. O profissional assumiu o River Plate em março deste ano e iniciou a trajetória bem, com excelente aproveitamento até a final do torneio Apertura, na qual foi derrotado pelo Belgrano. No entanto, o começo do segundo turno já mudou completamente o clima.

continua após a publicidade

— Sei o que é o River, sei que, se não ganharmos um título neste semestre, vai ser complicado. O principal é cortar isso. Se vejo que não começam a vir os resultados, não vou fazer mal ao River, nem aos torcedores, nem a esta direção que confiou em mim — afirmou o treinador, admitindo a possibilidade de deixar o cargo se não conseguir mudar o cenário.

Eduardo Coudet, técnico do River Plate, aplaude antes de jogo contra o Rosário Central (Foto: Alejandro Pagni / AFP)

Enquanto tenta sair da lanterna do Grupo B do Clausura, a equipe divide atenções com a disputa da Copa Sul-Americana: na próxima quarta-feira, joga a partida de ida das oitavas de final contra o Independiente Santa Fé, fora de casa, ainda sem Almada.

continua após a publicidade

— É difícil que Almada jogue na Colômbia. Seria egoísta da minha parte que Thiago, que estava de férias, jogasse a 2600 metros de altitude em Bogotá — explicou Coudet, ao comentar a situação do atleta que chegou até a final da recém-finalizada Copa do Mundo com a sua seleção.

Depois de passagem inconsistente pelo futebol espanhol, Almada tenta retomar o seu melhor nível na América do Sul. No Brasil, o meia teve impacto imediato. Em 2024, chegou ao Botafogo em julho, rapidamente se adaptou à equipe de Artur Jorge e virou um dos protagonistas do time campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Thiago Almada beija o troféu da Libertadores conquistada com o Botafogo (Foto: Vítor Silva / Botafogo)

➡️ Olheiro Lance!: sem Almada, quem o Flamengo poderia contratar?

Muito além de Almada: a janela do River Plate

O investimento pesado da diretoria do River Plate nesta janela justifica a exigência por resultados. Desde o último mês, os "Millonarios" honraram a alcunha e anunciaram uma coleção de reforços. Além de Almada, foram contratados outros dois campeões mundiais com a Argentina em 2022: o zagueiro Nicolás Otamendi e o atacante Ángel Correa. A lista também inclui o colombiano Rafael Borré, ex-atacante do Internacional.

Em paralelo, o clube libera jogadores que perderam espaço, incluindo negociações com o Brasil. O atacante Colídio foi vendido ao Vasco da Gama, por 4,5 milhões de dólares (R$ 22,9 milhões), enquanto o volante Kevin Castaño está próximo de ser emprestado ao Galo.

continua após a publicidade

Todos os reforços do River Plate na janela:

Jogador Valor Clube de origem Thiago Almada € 20 milhões Atlético de Madrid Ángel Correa € 13,2 milhões Tigres Mauro Arambarri € 6,1 milhões Getafe Tobías Andrada € 5,2 milhões Vélez Sarsfield Francisco Ortega € 5 milhões Olympiacos Rafael Borré € 2,2 milhões Internacional Lucas Beltrán Empréstimo Fiorentina Giovanni González € 300 mil Krasnodar Nicolás Otamendi Sem custos Benfica

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Últimos resultados do River Plate:

River Plate 1 x 3 Aldosivi - Copa da Argentina (2ª rodada)

River Plate 0 x 1 Barracas Central - Clausura (1ª rodada)

Gimnasia 1 x 0 River Plate - Clausura (2ª rodada)

River Plate 0 x 1 Rosário Central - Clausura (3ª rodada)

Tigre 1 x 0 River Plate - Clausura (4ª rodada)

Próximos jogos: