Ansu Fati relembra convivência com Messi e exalta geração da La Masia: 'Um orgulho' Jogador também explicou os bastidores de usar a camisa 10 após a saída do argentino

Fora da Copa do Mundo, Ansu Fati acompanhou de longe a campanha da Espanha, mas teve motivos pessoais para comemorar o título. Em entrevista ao Lance!, o atacante do Monaco falou sobre a amizade com Lamine Yamal e outros jogadores da atual geração da Fúria, além de relembrar a passagem pelo Barcelona e os dois anos em que dividiu o vestiário com Messi.

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Ansu Fati destacou que mantém uma ligação próxima com jogadores que fizeram parte de sua formação na La Masia. O atacante citou nomes como Yamal, Gavi, Balde e Eric García, com quem conviveu desde as categorias de base do Barcelona e reencontrou posteriormente no time principal.

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— Tenho muitos amigos na Espanha, na equipe da Espanha. Me sinto parte espanhol e estou muito feliz que eles ganharam. Tenho amigos com quem eu cresci na academia do Barça: Eric, Lamine, Gavi, Olmo e outros que ganharam. Estou muito feliz por eles — afirmou.

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Ansu Fati destaca geração formada na La Masia

A proximidade com os jogadores da seleção espanhola também é especial pela trajetória compartilhada desde a base do Barcelona. Ansu Fati relembrou o período em que cresceu ao lado de alguns dos principais nomes da nova geração do futebol espanhol e destacou a evolução de Lamine Yamal.

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— Todos nós crescemos em La Masia, na academia, com Gavi, Balde, Eric Garcia. Crescemos todos juntos e depois coincidimos novamente na equipe principal. Para nós é um orgulho, porque não é fácil. Todos são craques. Lamine é um dos melhores do mundo. Estou muito feliz por eles. Ver como a gente cresce e vai subindo de nível. Mundialmente agora somos quase todos — disse.

— Estou muito feliz por nós, por eles e por suas famílias. São pessoas humildes que trabalharam muito para isso — completou.

Ansu Fati, Balde e Yamal em fotos juntos (Foto: Reprodução/Instagram)

Aos 23 anos, Ansu Fati ainda mantém o objetivo de voltar ao grupo da seleção espanhola. O atacante disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar, mas ficou fora da convocação para o Mundial de 2026. Mesmo assim, afirmou que pretende seguir trabalhando para ter uma nova oportunidade no próximo ciclo.

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— Por que não? Já estive em 2022, desta vez não foi possível, mas tentei trabalhar para dar o máximo que eu tinha. Tenho 23 anos ainda, como você disse, e vou trabalhar para estar no próximo processo — afirmou.

Ansu Fati relembra convivência com Messi no Barcelona

Antes de dividir espaço com a nova geração espanhola, Ansu Fati teve a oportunidade de jogar ao lado de Lionel Messi no Barcelona. O atacante chegou ao time principal ainda adolescente e contou que foi acolhido pelo argentino desde os primeiros dias no elenco profissional.

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— Foi um orgulho poder jogar com o Leo durante duas temporadas no Barça. Aprendi muito. Ele me acolheu muito bem desde o primeiro dia. Eu lembro que tinha 16 anos, era o mais novo de todos. Mas todos me acolheram bem. Eu estava sempre tímido, mas eles sempre tentaram me colocar dentro do grupo, fazer parte do grupo. Foi um prazer e um orgulho poder jogar com ele — declarou.

A relação com Messi também marcou um dos momentos de maior responsabilidade da passagem de Ansu Fati pelo Barcelona. Após a saída do argentino, o clube escolheu o atacante para vestir a camisa 10, que havia ficado vaga.

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— Foi um orgulho. Foi uma ideia do clube, do Barça. Porque o Messi saiu e o número 10 ficou vago. Eles me chamaram porque achavam que era o jogador que tinha que levar esse número. E como eu sempre digo, se você está no Barça, tem que estar preparado para tudo: para a pressão, para o que vão falar, para tudo. Foi um prazer enorme, porque o clube tomou essa decisão e eu fazia parte do time. Foi um orgulho enorme para mim e para a minha família — afirmou.

Ansu Fati, porém, preferiu preservar os detalhes da convivência com Messi nos bastidores do Barcelona. O espanhol ressaltou, ainda assim, a importância do argentino e de outros companheiros para sua adaptação ao futebol profissional.

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— É como dizem: o que acontece no vestiário, fica no vestiário. Mas como eu disse, estou muito agradecido. Quando eu cheguei no primeiro time, ele me acolheu muito bem. Todos os outros, Coutinho também, o Philippe, e muitos outros facilitaram tudo para que eu pudesse expressar o meu futebol — finalizou.

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