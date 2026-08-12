Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (12/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quarta-feira (12) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por seis competições diferentes. Os destaques ficam para a Supercopa da Uefa, os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, além da sequência da Leagues Cup.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 12 de agosto de 2026):
Conference League (playoffs)
13h – Copenhagen x Debreceni – Canal Gol Brasil
Amistosos de Clubes
13h15 – Everton x Newcastle – SportyNet (TV e YouTube)
15h30 – Arsenal x Como – ESPN e Disney+
15h30 – Manchester United x Leeds – SportyNet (YouTube)
16h – Deportivo A Coruña x Real Madrid – SportyNet (TV e YouTube)
➡️ Clique para assistir no Disney+
Supercopa da UEFA
16h – PSG x Aston Villa – SBT, TNT e HBO Max
➡️ Cique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
Campeonato Paulista Feminino
17h – Mirassol x Corinthians – Sportv
19h – RB Bragantino x Ferroviária – Paulistão (YouTube)
➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Cique para assistir o Paulistão com UOL PLAY
Libertadores
19h – Palmeiras x Cerro Porteño – Paramount+
19h – Platense x Coquimbo Unido – Paramount+
21h30 – Cruzeiro x Flamengo – Globo, ge tv e Paramount+
➡️ Clique para assistir no Paramount+
Sul-Americana
19h – RB Bragantino x Atlético-MG – ESPN e Disney+
19h – Tigre x Montevideo City Torque – Paramount+
21h30 – Independiente Santa Fe x River Plate – ESPN e Disney+
Copa da Argentina
19h15 – Atlético Tucumán x Independiente – Xsports
Leagues Cup
20h30 – Inter Miami x León-MEX – Apple TV
20h30 – Orlando City x Atlético San Luis – Apple TV
21h – Monterrey x Nashville – Apple TV
23h – Toluca x Dallas – Apple TV
23h15 – San Diego x Puebla – Apple TV
23h30 – Los Angeles FC x Querétaro – Apple TV
23h30 – Seattle Sounders x Chivas Guadalajara – Apple TV
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Onde Assistir
Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir e escalações pela oitavas da LibertadoresHá 13 horas
Onde Assistir
Bragantino x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações pela Sul-AmericanaHá 14 horas
Onde Assistir
PSG x Aston Villa: onde assistir ao jogo da Supercopa da EuropaHá 16 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (11/08/2026)Há 1 dia
Onde Assistir
Fluminense x Independiente Rivadavia: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Onde Assistir
Bolívar x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalaçõesHá 1 dia
Mais LANCE!