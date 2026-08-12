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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (12/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 06:00
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Jogadores de Flamengo e Cruzeiro no Maracanã
Jogadores de Flamengo e Cruzeiro no Maracanã (Foto: Divulgação/Flamengo)

A quarta-feira (12) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por seis competições diferentes. Os destaques ficam para a Supercopa da Uefa, os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, além da sequência da Leagues Cup.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 12 de agosto de 2026):

Conference League (playoffs)

13h – Copenhagen x Debreceni – Canal Gol Brasil

Amistosos de Clubes

13h15 – Everton x Newcastle – SportyNet (TV e YouTube)
15h30 – Arsenal x Como – ESPN e Disney+
15h30 – Manchester United x Leeds – SportyNet (YouTube)
16h – Deportivo A Coruña x Real Madrid – SportyNet (TV e YouTube)

➡️ Clique para assistir no Disney+

Supercopa da UEFA

16h – PSG x Aston Villa – SBT, TNT e HBO Max

Marquinhos levanta a taça da Champions League, cercado por jogadores do PSG.
Marquinhos levanta a taça da Champions League, cercado por jogadores do PSG. -(Foto: FRANCK FIFE / AFP)

➡️ Cique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY

Campeonato Paulista Feminino

17h – Mirassol x Corinthians – Sportv
19h – RB Bragantino x Ferroviária – Paulistão (YouTube)

➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Cique para assistir o Paulistão com UOL PLAY

Libertadores

19h – Palmeiras x Cerro Porteño – Paramount+
19h – Platense x Coquimbo Unido – Paramount+
21h30 – Cruzeiro x Flamengo – Globo, ge tv e Paramount+

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➡️ Clique para assistir no Paramount+

Sul-Americana

19h – RB Bragantino x Atlético-MG – ESPN e Disney+
19h – Tigre x Montevideo City Torque – Paramount+
21h30 – Independiente Santa Fe x River Plate – ESPN e Disney+

Copa da Argentina

19h15 – Atlético Tucumán x Independiente – Xsports

Leagues Cup

20h30 – Inter Miami x León-MEX – Apple TV
20h30 – Orlando City x Atlético San Luis – Apple TV
21h – Monterrey x Nashville – Apple TV
23h – Toluca x Dallas – Apple TV
23h15 – San Diego x Puebla – Apple TV
23h30 – Los Angeles FC x Querétaro – Apple TV
23h30 – Seattle Sounders x Chivas Guadalajara – Apple TV

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