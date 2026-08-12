Luis Henrique, ex-Botafogo, pode deixar gigante italiano após uma temporada Jogador ficou apenas um ano na Inter de Milão e pode sair para a Roma

Luis Henrique pode deixar a Inter de Milão apenas um ano após sua chegada ao futebol italiano, segundo o jornal "La Gazzetta dello Sport". O brasileiro, que passou pelo Botafogo, interessa à Roma e tem sua permanência em Milão avaliada pelo clube, que estabeleceu em 30 milhões de euros o valor mínimo para uma eventual negociação.

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A possibilidade de saída foi analisada pelo jornal italiano, que colocou na balança os argumentos favoráveis e contrários à permanência do jogador. A situação também ganhou força justamente no momento em que a Inter avança pela contratação de Djed Spence, do Tottenham, para reforçar o setor.

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Contratado pela Inter depois de uma temporada de destaque no Olympique de Marselha, Luis Henrique não conseguiu repetir na Itália o desempenho apresentado na França. Pelo clube francês, o brasileiro havia marcado nove gols e dado dez assistências na temporada anterior à transferência.

Em Milão, os números foram bem mais modestos: um gol e três assistências. A Gazzetta aponta que o jogador não conseguiu se firmar como uma opção consistente pelo lado direito e também teve dificuldades na parte defensiva.

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Luís Henrique em ação pela Inter de Milão (Foto: Reprodução / Instagram Luís Henrique)

O desempenho ofensivo é outro ponto citado pela publicação italiana. Em Marselha, Luis Henrique havia se destacado pelos dribles e pela capacidade de criar jogadas individuais, características que, segundo a análise do jornal, apareceram com pouca frequência durante sua primeira temporada na Inter.

Mesmo assim, a venda não é tratada como uma decisão simples. A principal preocupação é que o brasileiro consiga recuperar seu melhor futebol longe de Milão, especialmente se for para um concorrente direto no futebol italiano.

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A Roma, comandada por Gian Piero Gasperini, aparece justamente como uma possibilidade. O treinador busca jogadores para atuar pelos lados do campo e poderia utilizar Luis Henrique tanto como ala quanto em uma função mais avançada.

Durante a pré-temporada, o próprio brasileiro falou sobre sua preferência pelo lado esquerdo, mas deixou claro que está disposto a atuar de acordo com as necessidades de Cristian Chivu.

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– Posso cortar para dentro e finalizar com a direita, depois jogo onde o Chivu quiser – afirmou Luis Henrique, em declaração reproduzida pela Gazzetta dello Sport.

Inter de Milão pode usar venda para reforçar o elenco

O aspecto financeiro pesa a favor de uma negociação. A Inter investiu cerca de 23 milhões de euros para contratar Luis Henrique e, segundo a publicação italiana, considera que uma proposta próxima dos 30 milhões de euros seria suficiente para abrir as portas ao brasileiro.

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O dinheiro poderia ser utilizado para financiar novos reforços para os lados do campo. A Inter tem Djed Spence como um dos principais alvos e já avançou nas conversas com o Tottenham. O clube inglês pede cerca de 40 milhões de euros pelo jogador, enquanto os italianos trabalham com uma oferta de 30 milhões e tentam chegar a um acordo em torno de 35 milhões.

A negociação por Spence também interfere na avaliação sobre Luis Henrique. Com a saída de Denzel Dumfries, a Inter precisa reforçar o setor, mas uma eventual venda do brasileiro aumentaria ainda mais a necessidade de contratar jogadores para a posição.

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A Gazzetta dello Sport destaca que o elenco conta com poucas opções para os lados do campo. Federico Dimarco é uma das alternativas, enquanto Andy Diouf vem sendo utilizado de forma adaptada. Carlos Augusto também pode atuar na função, embora Chivu o enxergue principalmente como zagueiro pelo lado esquerdo.

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