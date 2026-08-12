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Supercopa da Europa: tudo sobre a decisão entre PSG x Aston Villa

O vencedor da Champions encara o vencedor da Liga Europa nesta quarta-feira

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 08:30
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McGinn e Dembélé, comemorando a Europea e Champions League, respectivamente (Foto: AFP)
McGinn e Dembélé, comemorando a Europea e Champions League, respectivamente (Foto: AFP)

PSG e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 16h (de Brasília), pela decisão da Supercopa da Europa. O confronto será disputado na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria, e colocará frente a frente os atuais campeões da Champions League e da Europa League. A partida terá transmissão de SBT e TNT.

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O Paris Saint-Germain chega à decisão como bicampeão da Champions League e tenta conquistar a Supercopa pela segunda vez consecutiva. Do outro lado, o Aston Villa busca repetir um feito alcançado há 44 anos e voltar a levantar o troféu europeu.

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PSG tenta manter domínio recente

O PSG conquistou a Champions League pela segunda vez consecutiva na temporada passada ao derrotar o Arsenal nos pênaltis, depois do empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. O título garantiu ao clube francês uma vaga na Supercopa e abriu a possibilidade de mais uma conquista logo no início da temporada.

Gabriel Magalhães em ação na final da Champions League entre PSG e Arsenal
Gabriel Magalhães em ação na final da Champions League entre PSG e Arsenal (Foto: NICOLAS TUCAT/AFP)

Na edição de 2025, o PSG também disputou a decisão. Na ocasião, enfrentou o Tottenham e precisou buscar uma desvantagem de dois gols antes de empatar por 2 a 2. Nos pênaltis, venceu por 4 a 3 e ficou com o troféu.

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Agora, a equipe comandada por Luis Enrique tenta repetir o título diante de um adversário que chega à competição pela segunda vez em sua história.

A equipe francesa mantém boa parte da base que conquistou a Champions. Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Vitinha, João Neves, Marquinhos, Hakimi e Nuno Mendes estão entre os principais nomes do elenco relacionado para a partida. O goleiro Safonov também está disponível após se recuperar de lesão.

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Aston Villa busca repetir feito de 1982

O Aston Villa conquistou a Europa League na última temporada e garantiu presença na Supercopa ao derrotar o Freiburg por 3 a 0 na decisão. Tielemans, Buendía e Morgan Rogers marcaram os gols do título.

Jogadores do Aston Villa comemoram gol sobre o Nottingham Forest, pela Europa League
Jogadores do Aston Villa comemoram gol sobre o Nottingham Forest, pela Europa League (Foto: Darren Staples/AFP)

A equipe inglesa terá a oportunidade de conquistar a competição pela segunda vez. A primeira ocorreu em 1982, quando o torneio ainda era disputado em dois jogos. O Villa perdeu por 1 a 0 para o Barcelona no primeiro confronto, mas venceu por 3 a 0 na partida de volta e ficou com a taça.

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A atual equipe é comandada por Unai Emery, treinador que conhece bem as competições europeias. O espanhol deve manter a formação utilizada na preparação para a nova temporada, com Emiliano Martínez no gol. O argentino, que disputou a Copa do Mundo, fará seu primeiro jogo como titular após o período de férias.

O brasileiro João Gomes também aparece entre os jogadores que devem começar a decisão, enquanto Garnacho é outra das opções ofensivas do time inglês.

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Estádio, arbitragem e histórico

A decisão será realizada no Stadion Salzburg, nome utilizado pela Uefa para a Red Bull Arena, casa do RB Salzburg. O estádio tem capacidade para cerca de 30 mil torcedores e recebeu três partidas da Eurocopa de 2008. Será a primeira final de clubes da UEFA disputada no local. Salzburgo também será a 14ª cidade a receber a Supercopa desde que a competição deixou de ter Mônaco como sede fixa.

O árbitro da partida será Omar Artan, da Somália, eleito o melhor árbitro masculino de 2025 pela Confederação Africana de Futebol (CAF). O juiz ganhou notoriedade neste ano após ser impedido de entrar nos Estados Unidos e, consequentemente, ficar fora da Copa do Mundo de 2026. Agora, terá uma nova oportunidade em uma decisão internacional ao comandar PSG x Aston Villa pela Supercopa da Europa.

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A Supercopa da Europa reúne anualmente os campeões da Champions League e da Europa League. Ao longo da história, foram 50 edições, com 30 títulos conquistados por equipes que haviam vencido a principal competição europeia.

O Real Madrid é o maior campeão, com seis troféus, enquanto o Liverpool é o clube inglês com mais conquistas, com quatro. PSG e Aston Villa chegam à decisão com uma taça cada.

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Tudo sobre PSG x Aston Villa (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

PSG 🆚 Aston Villa
Supercopa da Uefa 2026

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Red Bull Arena, em Salzburgo, Áustria
📺 Onde assistir: SBT e TNT

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 PSG
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Dembélé, Doué e Kvaratskhelia.
Técnico: Luis Enrique.

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🟣 Aston Villa
Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres e Maatsen; João Gomes, Kamara, McGinn, Buendía e Garnacho; Watkins.
Técnico: Unai Emery.

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