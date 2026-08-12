Lucas Digne encara o Aston Villa após deixar clube inglês pelo PSG
Jogador foi campeão pelo ex-time e agora veste a camisa do rival
Lucas Digne terá um reencontro especial poucos dias depois de trocar o Aston Villa pelo PSG. O lateral francês, que conquistou a Europa League pelo clube inglês na última temporada e foi titular durante a campanha europeia, agora estará do outro lado na final da Supercopa da Uefa, nesta quarta-feira (12). Recém-chegado ao time francês, o jogador poderá enfrentar justamente os antigos companheiros em sua primeira decisão pelo novo clube.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Digne foi um dos jogadores importantes do Aston Villa nas últimas temporadas. Sob o comando de Unai Emery, o francês ganhou espaço e participou da campanha que terminou com o título da Europa League. A conquista marcou um dos principais momentos da passagem do lateral pelo futebol inglês.
Depois da Copa do Mundo, porém, Digne recebeu uma proposta do PSG e decidiu retornar ao futebol francês. A transferência foi fechada por cerca de oito milhões de euros, e o jogador foi anunciado pelo clube parisiense poucos dias antes da Supercopa.
O reencontro com o Aston Villa, portanto, acontece praticamente de imediato. Digne conhece o elenco inglês, trabalhou durante anos com Emery e esteve diretamente envolvido na trajetória recente do clube. Para Luis Enrique, esse conhecimento pode ser útil na preparação para a decisão.
A presença do francês entre os titulares, no entanto, ainda não está garantida. Assim como outros jogadores que retornaram recentemente aos treinamentos após a pausa da Copa do Mundo, Digne terá sua condição física avaliada pela comissão técnica do PSG.
Aston Villa já busca substituto
A saída de Digne também fez o Aston Villa se movimentar no mercado. O clube inglês chegou a um acordo com o Atlético de Madrid pela contratação de Ruggeri, escolhido para reforçar a posição deixada pelo lateral francês.
O negócio já está encaminhado, mas o novo jogador não estará disponível para a Supercopa. Dessa forma, o Aston Villa terá de enfrentar o PSG sem Digne, agora adversário, e ainda sem seu substituto recém-contratado.
Para o francês, a partida terá um componente particular: poucos dias depois de deixar Birmingham, Digne pode enfrentar pela primeira vez o clube pelo qual foi campeão europeu e que ajudou a colocar novamente entre os protagonistas do futebol continental.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Aston Villa perde três astros antes de duelo decisivo contra o PSGHá 23 minutos
Futebol Internacional
Luis Henrique, ex-Botafogo, pode deixar gigante italiano após uma temporadaHá 50 minutos
Fora de Campo
Cristiano Ronaldo deixa mensagem a Messi em post sobre o paiHá 1 hora
Futebol Internacional
Estrangeiros repercutem empate do Fluminense: 'Pobre, apagado e temeroso'Há 1 hora
Vasco
Lukaku foi alvo do Vasco antes de encaminhar ida para novo clube; saiba detalhesHá 1 hora
Futebol Internacional
AO VIVO: Acompanhe a quarta-feira (12) do mercado da bola internacionalHá 1 hora
Mais LANCE!