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Lucas Digne encara o Aston Villa após deixar clube inglês pelo PSG

Jogador foi campeão pelo ex-time e agora veste a camisa do rival

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 12:13
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Lucas Digne com a camisa do Aston Villa e do PSG
Lucas Digne com a camisa do Aston Villa e do PSG (Foto: Reprodução/AFP)

Lucas Digne terá um reencontro especial poucos dias depois de trocar o Aston Villa pelo PSG. O lateral francês, que conquistou a Europa League pelo clube inglês na última temporada e foi titular durante a campanha europeia, agora estará do outro lado na final da Supercopa da Uefa, nesta quarta-feira (12). Recém-chegado ao time francês, o jogador poderá enfrentar justamente os antigos companheiros em sua primeira decisão pelo novo clube.

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Digne foi um dos jogadores importantes do Aston Villa nas últimas temporadas. Sob o comando de Unai Emery, o francês ganhou espaço e participou da campanha que terminou com o título da Europa League. A conquista marcou um dos principais momentos da passagem do lateral pelo futebol inglês.

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Depois da Copa do Mundo, porém, Digne recebeu uma proposta do PSG e decidiu retornar ao futebol francês. A transferência foi fechada por cerca de oito milhões de euros, e o jogador foi anunciado pelo clube parisiense poucos dias antes da Supercopa.

O reencontro com o Aston Villa, portanto, acontece praticamente de imediato. Digne conhece o elenco inglês, trabalhou durante anos com Emery e esteve diretamente envolvido na trajetória recente do clube. Para Luis Enrique, esse conhecimento pode ser útil na preparação para a decisão.

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Lucas Digne com a camisa do Aston Villa e do PSG
Lucas Digne com a camisa do Aston Villa e do PSG (Foto: Reprodução/AFP)

A presença do francês entre os titulares, no entanto, ainda não está garantida. Assim como outros jogadores que retornaram recentemente aos treinamentos após a pausa da Copa do Mundo, Digne terá sua condição física avaliada pela comissão técnica do PSG.

Aston Villa já busca substituto

A saída de Digne também fez o Aston Villa se movimentar no mercado. O clube inglês chegou a um acordo com o Atlético de Madrid pela contratação de Ruggeri, escolhido para reforçar a posição deixada pelo lateral francês.

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O negócio já está encaminhado, mas o novo jogador não estará disponível para a Supercopa. Dessa forma, o Aston Villa terá de enfrentar o PSG sem Digne, agora adversário, e ainda sem seu substituto recém-contratado.

Para o francês, a partida terá um componente particular: poucos dias depois de deixar Birmingham, Digne pode enfrentar pela primeira vez o clube pelo qual foi campeão europeu e que ajudou a colocar novamente entre os protagonistas do futebol continental.

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