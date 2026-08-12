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Supercopa da Uefa: saiba onde será o jogo e como é a sede

PSG e Aston Villa decidem o título europeu no Stadion Salzburg, na Áustria

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 09:30
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Troféu da Supercopa da Uefa
Atual campeão, o PSG busca o bicampeonato da Supercopa da Uefa contra o Aston Villa (Foto: Divulgação)

A edição de 2026 da Supercopa da Uefa coloca frente a frente o PSG, atual campeão da Liga dos Campeões, e o Aston Villa, vencedor da Liga Europa, nesta quarta-feira (12), às 16h (horário de Brasília). A decisão que abre a temporada do futebol internacional terá como palco o Stadion Salzburg, localizado na cidade de Salzburgo, na Áustria.

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Faixas anunciam a partida de futebol da Supercopa da Áustria entre Paris Saint-Germain e Aston Villa, no estádio de Salzburgo, em 10 de julho de 2026
O Stadion Salzburg, na Áustria, recebe pela primeira vez uma decisão de clubes da Uefa (Foto: Barbara Gindl / APA / AFP)

Esta é a primeira vez que o estádio recebe uma final de clubes organizada pela Uefa. Casa do FC Salzburg, a arena possui histórico em grandes eventos internacionais, tendo sediado três partidas da Eurocopa de 2008. Além disso, a Áustria se torna o 14º país diferente a abrigar a decisão da Supercopa da Uefa desde que o torneio deixou de ser disputado em sede fixa no Principado de Mônaco, em 2012, sucedendo a cidade italiana de Udine, palco da edição de 2025.

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Como é feita a escolha da sede?

O processo para a escolha da sede da Supercopa envolve critérios técnicos rigorosos estabelecidos pelo Comitê Executivo da Uefa. A definição começa com a abertura do processo de candidatura, no qual associações nacionais e clubes interessados apresentam propostas formais. Na sequência, a administração da Uefa realiza uma avaliação técnica minuciosa que analisa a capacidade do estádio — priorizando arenas de porte médio, com cerca de 30 mil lugares —, além de malha de transporte, infraestrutura hoteleira e requisitos de segurança. A votação final que elegeu Salzburgo ocorreu durante reunião do comitê executivo da entidade em Tirana, na Albânia.

PSG busca segundo título consecutivo

Em campo, no empolgante duelo PSG x Aston Villa, o confronto reúne dois clubes com histórico na competição. O PSG busca seu segundo título consecutivo após levantar a taça em 2025 diante do Tottenham, nos pênaltis, além do vice-campeonato em 1996 contra a Juventus. Já o Aston Villa tenta repetir o feito de 1982, quando se sagrou campeão do torneio ao superar o Barcelona na soma dos placares.

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Supercopa da Uefa entre PSG e Aston Villa.
PSG e Aston Villa decidem o título da Supercopa da Uefa nesta quarta-feira (12), na Áustria (Foto: reprodução / Uefa)

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