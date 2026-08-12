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Aston Villa perde três astros antes de duelo decisivo contra o PSG

Dibu Martínez, Konsa e Watkins devem ser desfalques

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 11:52
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Dibu Martínez em ação pelo Aston Villa
Dibu Martínez em ação pelo Aston Villa (Foto: Reprodução/Aston Villa)

O Aston Villa terá três importantes desfalques para enfrentar o PSG nesta quarta-feira (12), pela Supercopa da Uefa. Dibu Martínez, Ollie Watkins e Konsa não estarão à disposição de Unai Emery para a partida. A ausência do trio foi confirmada pelo técnico espanhol na véspera do confronto, em coletiva.

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Segundo Emery, os jogadores receberam um período maior de descanso após disputarem a Copa do Mundo e só retornaram aos trabalhos recentemente.

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– Eles terminaram a temporada no dia 19 de julho. Dei a eles quatro semanas de férias, e isso era absolutamente necessário – explicou o treinador.

A decisão reduz as opções do Aston Villa justamente em uma partida que vale o primeiro título europeu da temporada. Martínez, Watkins e Konsa foram três dos jogadores que participaram da campanha da equipe na última temporada, mas ainda não estão prontos para retornar à competição.

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Dibu Martínez em ação no duelo entre Aston Villa e PSG
Dibu Martínez em ação no duelo entre Aston Villa e PSG (Foto: Bertrand Guay / AFP)

Além das ausências para a Supercopa, o Aston Villa passou por mudanças importantes no elenco durante a janela de transferências. Morgan Rogers deixou o clube para defender o Chelsea em uma negociação de 117 milhões de libras, cerca de R$ 800 milhões. O valor estabeleceu um novo recorde para a transferência de um jogador britânico.

Rogers havia sido um dos destaques do Villa e participou da campanha da equipe antes de sua transferência para Londres. O clube também negociou Youri Tielemans com o Manchester United por 35 milhões de libras.

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As duas saídas diminuíram a presença de jogadores importantes no elenco de Emery. No caso de Rogers, a negociação aconteceu poucos dias antes do início da nova temporada, enquanto Tielemans já havia deixado o clube durante a janela.

PSG terá desfalques contra o Aston Villa?

O PSG chega para a Supercopa em uma situação diferente. De acordo com o L'Équipe, Luis Enrique terá praticamente todo o elenco à disposição para a partida, embora alguns jogadores ainda estejam retornando após a Copa do Mundo e possam ter o tempo em campo administrado.

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O treinador francês convocou os atletas que retomaram os treinamentos na segunda-feira, entre eles Dembélé, Doué, Zaïre-Emery e Barcola. Também foram relacionados os recém-contratados Lucas Digne e Akliouche, além de Fabian Ruiz e Hakimi.

Segundo a publicação francesa, Dembélé, Barcola, Zaïre-Emery, Doué, Hakimi e Fabian Ruiz estão disponíveis para começar ou entrar durante a partida. A expectativa é que Luis Enrique faça um controle cuidadoso da minutagem dos jogadores que voltaram recentemente aos trabalhos.

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Safonov e Kvaratskhelia, por sua vez, aparecem entre os jogadores que devem iniciar o confronto, enquanto o treinador espanhol também avalia utilizar atletas que tiveram mais tempo de preparação durante a pré-temporada.

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