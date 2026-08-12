Aston Villa perde três astros antes de duelo decisivo contra o PSG Dibu Martínez, Konsa e Watkins devem ser desfalques

O Aston Villa terá três importantes desfalques para enfrentar o PSG nesta quarta-feira (12), pela Supercopa da Uefa. Dibu Martínez, Ollie Watkins e Konsa não estarão à disposição de Unai Emery para a partida. A ausência do trio foi confirmada pelo técnico espanhol na véspera do confronto, em coletiva.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Segundo Emery, os jogadores receberam um período maior de descanso após disputarem a Copa do Mundo e só retornaram aos trabalhos recentemente.

continua após a publicidade

– Eles terminaram a temporada no dia 19 de julho. Dei a eles quatro semanas de férias, e isso era absolutamente necessário – explicou o treinador.

A decisão reduz as opções do Aston Villa justamente em uma partida que vale o primeiro título europeu da temporada. Martínez, Watkins e Konsa foram três dos jogadores que participaram da campanha da equipe na última temporada, mas ainda não estão prontos para retornar à competição.

continua após a publicidade

Dibu Martínez em ação no duelo entre Aston Villa e PSG (Foto: Bertrand Guay / AFP)

Além das ausências para a Supercopa, o Aston Villa passou por mudanças importantes no elenco durante a janela de transferências. Morgan Rogers deixou o clube para defender o Chelsea em uma negociação de 117 milhões de libras, cerca de R$ 800 milhões. O valor estabeleceu um novo recorde para a transferência de um jogador britânico.

Rogers havia sido um dos destaques do Villa e participou da campanha da equipe antes de sua transferência para Londres. O clube também negociou Youri Tielemans com o Manchester United por 35 milhões de libras.

continua após a publicidade

As duas saídas diminuíram a presença de jogadores importantes no elenco de Emery. No caso de Rogers, a negociação aconteceu poucos dias antes do início da nova temporada, enquanto Tielemans já havia deixado o clube durante a janela.

PSG terá desfalques contra o Aston Villa?

O PSG chega para a Supercopa em uma situação diferente. De acordo com o L'Équipe, Luis Enrique terá praticamente todo o elenco à disposição para a partida, embora alguns jogadores ainda estejam retornando após a Copa do Mundo e possam ter o tempo em campo administrado.

continua após a publicidade

O treinador francês convocou os atletas que retomaram os treinamentos na segunda-feira, entre eles Dembélé, Doué, Zaïre-Emery e Barcola. Também foram relacionados os recém-contratados Lucas Digne e Akliouche, além de Fabian Ruiz e Hakimi.

Segundo a publicação francesa, Dembélé, Barcola, Zaïre-Emery, Doué, Hakimi e Fabian Ruiz estão disponíveis para começar ou entrar durante a partida. A expectativa é que Luis Enrique faça um controle cuidadoso da minutagem dos jogadores que voltaram recentemente aos trabalhos.

continua após a publicidade

Safonov e Kvaratskhelia, por sua vez, aparecem entre os jogadores que devem iniciar o confronto, enquanto o treinador espanhol também avalia utilizar atletas que tiveram mais tempo de preparação durante a pré-temporada.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.