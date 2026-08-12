Estrangeiros repercutem empate do Fluminense: 'Pobre, apagado e temeroso' O Tricolor teve uma atuação de pouca inspiração e ouviu vaias da torcida

O empate do Fluminense com o Independiente Rivadavia, por 0 a 0, no Maracanã, chamou a atenção da imprensa estrangeira, principalmente na Espanha. O "Diario AS" fez duras críticas à atuação do Tricolor e apontou aumento da pressão sobre Luis Zubeldía. Na Argentina, o "Olé" destacou a postura do time de Mendoza e tratou o resultado como mais uma demonstração da força da equipe na Libertadores.

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O jornal espanhol foi direto no diagnóstico sobre o momento do Fluminense. "Zubeldía se mete em problemas" foi o título escolhido pelo AS para a análise da partida, que apontou o empate como mais um capítulo da fase negativa do time carioca.

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Segundo a publicação, o Fluminense vive "seu pior momento desde que Zubeldía assumiu a equipe". O AS também chamou atenção para a sequência sem vitórias após a retomada da temporada e avaliou que o desempenho no Maracanã agravou a situação do treinador argentino.

Manchete do Diario AS, sobre o duelo entre Fluminense e Independiente Rivadavia (Foto: Reprodução/AS)

As críticas ao futebol apresentado foram fortes. O jornal classificou a equipe como "pobre, apagada e temerosa", além de apontar dificuldades para transformar os momentos de pressão em chances realmente perigosas.

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Hulk também foi alvo da análise. O AS afirmou que o atacante passou praticamente despercebido durante a partida e destacou que ele deixou o gramado sob vaias da torcida. Castillo também recebeu críticas, enquanto a formação utilizada por Zubeldía com dois atacantes foi considerada um fracasso.

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O veículo espanhol ainda ressaltou que o Independiente Rivadavia teve momentos de domínio e criou oportunidades claras para abrir o placar. Na avaliação do AS, Fábio foi importante para impedir um resultado ainda pior para o Fluminense, que terminou a partida sem conseguir balançar as redes.

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Olé destaca atuação do Independiente Rivadavia

Na Argentina, o Olé preferiu concentrar sua repercussão no desempenho do Independiente Rivadavia. O jornal valorizou a postura da equipe de Alfredo Berti no Maracanã e destacou que o clube conseguiu novamente competir de igual para igual com o Fluminense.

A publicação ressaltou a organização defensiva e a disposição dos argentinos em um confronto marcado pela disputa física. Para o Olé, o resultado reforça a impressão de que o Independiente Rivadavia ganhou confiança ao longo de sua primeira participação internacional.

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O jornal também lembrou que este foi o terceiro encontro entre as equipes em 2026, considerando a fase de grupos e os dois jogos das oitavas. Na avaliação argentina, o fato de o time de Mendoza ter conseguido novamente incomodar o Fluminense mostra o crescimento da equipe na competição.

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