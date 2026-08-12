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Cristiano Ronaldo volta ao futebol saudita mirando recordes

Ídolo do Al-Nassr retoma jogos na Arábia Saudita em busca do milésimo gol

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 07:00
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Cristiano Ronaldo comemora gol marcado pelo Al-Nassr sobre o Al-Okhdood
Aos 41 anos, o camisa 7 segue quebrando recordes e atraindo atenção global no futebol da Arábia Saudita (Foto: Divulgação)

De volta ao Al-Nassr após servir à Seleção Portuguesa em mais um compromisso histórico, Cristiano Ronaldo retoma sua rotina no futebol saudita com objetivos grandiosos traçados para a sequência da temporada. O astro lusitano reacende a contagem regressiva em busca do marco mais esperado de sua trajetória profissional: o gol de número 1000 em jogos oficiais.

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Cristiano Ronaldo participa de aquecimento antes de Portugal e Espanha pelas oitavas da Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo superou o ídolo Eusébio e assumiu a liderança isolada de gols de Portugal em Copas do Mundo (Foto: Thomas Coex / AFP)

O atacante desembarca na Arábia Saudita embalado por mais feitos inéditos no cenário internacional. Ao balançar as redes no confronto contra a seleção do Uzbequistão, o camisa 7 tornou-se o único futebolista na história a marcar gols em seis edições consecutivas da Copa do Mundo. O tento também o isolou no topo da artilharia histórica de Portugal em Mundiais, atingindo a marca de 11 gols e ultrapassando o lendário Eusébio, que somava nove bolas na rede.

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Focado no calendário de competições do futebol saudita, o craque de 41 anos mantém a média expressiva de tentos pelo Al-Nassr como combustível para atingir a meta milenar. A busca pelo feito inédito mobiliza torcedores locais e atrai atenção global a cada rodada da liga saudita, consolidando a passagem do astro pelo país como um dos momentos mais marcantes do futebol moderno.

Com o condicionamento físico em dia e a titularidade absoluta na equipe comandada no Oriente Médio, Cristiano Ronaldo projeta manter a alta frequência de gols na temporada. A expectativa em torno de cada partida do português na Arábia Saudita segue em alta, à medida que o atacante se aproxima de consolidar ainda mais seu nome na história do esporte mundial.

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