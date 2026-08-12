Thiago Almada explica opção pelo River Plate em vez do Flamengo: 'Sentia falta da pressão' Almada se tornou a maior contratação da história do futebol argentino

O meia-atacante Thiago Almada revelou à "Rádio La Red" os fatores que o levaram a optar pelo River Plate após uma negociação arrastada com o Flamengo. O clube de Buenos Aires desembolsou 20 milhões de euros (cerca de R$ 119 milhões) para contratar o ex-jogador do Atlético de Madrid, concretizando a transferência mais cara da história do futebol argentino.

— Tomei minha decisão durante as férias, principalmente porque conversei com Coudet e por causa do projeto que ele tinha no clube. Não hesitei. Sentia falta da pressão do futebol argentino, é isso que eu gosto — afirmou.

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Thiago Almada com a camisa do River Plate em mãos no Estádio Monumental de Nuñez (Foto: Divulgação/River Plate)

A questão familiar também pesou de forma decisiva na escolha. A esposa e os pais do atleta desejavam o seu retorno à Argentina, com destaque para a preferência da mãe.

— Minha mãe me pediu a primeira camisa; ela é fanática pelo River Plate.

Conversas frequentes com Otamendi e Ángel Correa, companheiros de seleção argentina e novos colegas de elenco, reforçaram o caminho rumo aos 'Milionários'.

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— O Coudet me ligou, isso foi muito importante. Eu sempre falava com ele, com o Otamendi, com o Ángel (Correa) quando ele estava chegando. Eles foram fundamentais. Minha família também, minha esposa, meus pais. Tomamos essa decisão juntos.

Almada destacou o empenho nos trabalhos diários para adquirir ritmo de jogo o mais rápido possível e deu ênfase à necessidade de corresponder às expectativas dos torcedores do River Plate após sua contratação, que envolveu custos altíssimos.

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— Estou treinando, fazendo tudo pela equipe. Estou recuperando o ritmo com a bola, me sentindo bem. Vejo isso como um grande desafio. Sei das expectativas e da empolgação que o River tem, e estou encarando da mesma forma que encarei quando fui para o Brasil. Tudo vai sair bem.

— Eu sei de onde vim, o que o River Plate representa e que os torcedores têm grandes expectativas. Vim para contribuir com o time e ajudar a sair dessa situação complicada, mas com a qualidade dos jogadores que temos, vamos conseguir.

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Negociação frustrada com o Flamengo



O Flamengo procurou o meia durante a janela de transferências, mas não alcançou um consenso para fechar o negócio. As tratativas esfriaram após o diretor de futebol rubro-negro, José Boto, viajar à Argentina e declarar que o clube não participaria de um leilão pelo atleta.

Com a definição pelo River Plate, Almada regressa ao futebol de seu país após cinco anos no exterior. O jogador chega como a principal contratação da equipe para as disputas da Copa Sul-Americana e do Torneio Clausura do Campeonato Argentino.

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