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Lukaku foi alvo do Vasco antes de encaminhar ida para novo clube; saiba detalhes

Centroavante belga de 33 anos era considerado um nome de impacto pela diretoria

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 10:47
Atualizado há 55 minutos
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Lukaku em campo pela seleção da Bélgica
Lukaku em campo pela seleção da Bélgica (Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP)

O Vasco teve interesse na contratação do centroavante Romelu Lukaku nesta janela de transferências. O atacante belga, de 33 anos, esteve no radar do clube, mas alguns fatores acabaram dificultando o negócio.

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O Lance! apurou com exclusividade que o Napoli, clube que detinha os direitos do jogador, pedia cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 29,7 milhões) para liberar Lukaku em definitivo.

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A principal dúvida da diretoria vascaína não era em relação ao desempenho do atacante dentro de campo. Internamente, havia a avaliação de que Lukaku seria uma contratação de grande impacto e capaz de empolgar a torcida — uma daquelas que poderiam "parar o aeroporto".

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Romelu Lukaku comemora gol marcado pela Bélgica contra a Nova Zelândia, pela Copa do Mundo
Romelu Lukaku comemora gol marcado pela Bélgica contra a Nova Zelândia, pela Copa do Mundo (Foto: Emilee Chinn/AFP)

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O problema estava no investimento. Por se tratar de um jogador de 33 anos, o Vasco avaliou que seria um valor elevado para uma taxa de transferência por um atleta com pouco ou nenhum potencial de revenda. Além disso, os custos totais da operação, incluindo salários, tornariam o negócio ainda mais pesado para os cofres do clube.

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Lukaku está perto de deixar o Napoli para assinar com o Fenerbahçe, da Turquia, encerrando a possibilidade de o belga atuar pelo Vasco neste momento.

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