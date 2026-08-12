Após mirar Endrick, Roma fecha com titular da Argentina e mostra força no mercado
Nahuel Molina é o novo jogador da Roma
Nesta quarta-feira (12), a Roma concretizou a contratação do lateral-direito Nahuel Molina, ex-Atlético de Madrid, por 17 milhões de euros (R$ 101,5 milhões), valor que já inclui eventuais bônus. O argentino de 28 anos assinou vínculo por quatro temporadas com o clube italiano e utilizará a camisa 20.
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— A Roma está feliz em anunciar a chegada de Nahuel Molina, do Atlético de Madrid. Bem-vindo, Nahuel — diz o comunicado divulgado pela equipe.
Revelado pelas categorias de base do Boca Juniors, Molina atua no futebol europeu desde 2020, quando foi contratado pela Udinese. Em 2022, transferiu-se para o Atlético de Madrid, onde disputou 119 partidas e marcou oito gols. O lateral também é presença frequente na seleção da Argentina, tendo atuado como titular durante a maior parte das campanhas do tricampeonato na Copa do Mundo de 2022 e do vice-campeonato em 2026.
Desempenho na Copa do Mundo de 2026
Durante a campanha do vice-campeonato da seleção argentina no Mundial, o lateral-direito registrou os seguintes números:
- Jogos: 7 (5 entre os 11 titulares)
- Gols: 0
- Assistências: 0
- Ações com a bola (média por jogo): 49,4
- Passes decisivos (média por jogo): 0,4
- Eficácia em ações: 30,3 (84%)
- Bolas longas certas (média por jogo): 1,3 (53%)
- Cruzamentos precisos (média por jogo): 0,0 (0%)
- Desarmes (média por jogo): 2,1
- Interceptações (média por jogo): 1,1
- Cortes (média por jogo): 1,4
- Disputas vencidas no terço final (média por jogo): 0,0
(Dados fornecidos pelo Sofascore)
Movimentações da Roma no mercado de transferências
Forte no mercado de transferências, a Roma também havia demonstrado interesse na contratação do atacante Endrick, mas o negócio esfriou após a saída de Gonzalo García e a aparente situação confortável para o brasileiro permanecer no futebol espanhol.
No entanto, o time da capital italiana já havia acertado a contratação do atacante Santiago Castro, do Bologna, por 35 milhões de euros (R$ 209 milhões), e do zagueiro grego Konstantinos Koulierakis, do Wolfsburg, por 16,5 milhões de euros (R$ 98,5 milhões). As movimentações mostram que o clube está ativo para a temporada que marcará sua presença na Liga dos Campeões da Europa, após oito temporadas longe da principal competição do continente.
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