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Após mirar Endrick, Roma fecha com titular da Argentina e mostra força no mercado

Nahuel Molina é o novo jogador da Roma

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 12:38
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Nahuel Molina faz cruzamento no jogo entre Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo
Nahuel Molina é o novo reforço da Roma (Foto: Darrian Traynor/AFP)

Nesta quarta-feira (12), a Roma concretizou a contratação do lateral-direito Nahuel Molina, ex-Atlético de Madrid, por 17 milhões de euros (R$ 101,5 milhões), valor que já inclui eventuais bônus. O argentino de 28 anos assinou vínculo por quatro temporadas com o clube italiano e utilizará a camisa 20.

— A Roma está feliz em anunciar a chegada de Nahuel Molina, do Atlético de Madrid. Bem-vindo, Nahuel — diz o comunicado divulgado pela equipe.

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Revelado pelas categorias de base do Boca Juniors, Molina atua no futebol europeu desde 2020, quando foi contratado pela Udinese. Em 2022, transferiu-se para o Atlético de Madrid, onde disputou 119 partidas e marcou oito gols. O lateral também é presença frequente na seleção da Argentina, tendo atuado como titular durante a maior parte das campanhas do tricampeonato na Copa do Mundo de 2022 e do vice-campeonato em 2026.

O zagueiro argentino #26 Nahuel Molina e o atacante inglês #18 Anthony Gordon disputam a bola durante a semifinal do torneio da Copa do Mundo de futebol de 2026 entre Inglaterra e Argentina
Nahuel Molina em ação na Copa do Mundo de futebol de 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Desempenho na Copa do Mundo de 2026

Durante a campanha do vice-campeonato da seleção argentina no Mundial, o lateral-direito registrou os seguintes números:

  1. Jogos: 7 (5 entre os 11 titulares)
  2. Gols: 0
  3. Assistências: 0
  4. Ações com a bola (média por jogo): 49,4
  5. Passes decisivos (média por jogo): 0,4
  6. Eficácia em ações: 30,3 (84%)
  7. Bolas longas certas (média por jogo): 1,3 (53%)
  8. Cruzamentos precisos (média por jogo): 0,0 (0%)
  9. Desarmes (média por jogo): 2,1
  10. Interceptações (média por jogo): 1,1
  11. Cortes (média por jogo): 1,4
  12. Disputas vencidas no terço final (média por jogo): 0,0

(Dados fornecidos pelo Sofascore)

Movimentações da Roma no mercado de transferências

Forte no mercado de transferências, a Roma também havia demonstrado interesse na contratação do atacante Endrick, mas o negócio esfriou após a saída de Gonzalo García e a aparente situação confortável para o brasileiro permanecer no futebol espanhol.

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No entanto, o time da capital italiana já havia acertado a contratação do atacante Santiago Castro, do Bologna, por 35 milhões de euros (R$ 209 milhões), e do zagueiro grego Konstantinos Koulierakis, do Wolfsburg, por 16,5 milhões de euros (R$ 98,5 milhões). As movimentações mostram que o clube está ativo para a temporada que marcará sua presença na Liga dos Campeões da Europa, após oito temporadas longe da principal competição do continente.

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