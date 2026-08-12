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Erro de arbitragem em reinício de jogo do Boca é o mesmo de Palmeiras x Fluminense

Árbitro permitiu que equipe argentina desse o pontapé inicial nos dois tempos

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 08:01
Atualizado há 48 minutos
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Jogador do Boca é marcado por três adversários
Aranda é marcado por adversários em Boca Juniors x Recoleta, na Sul-Americana. (foto: Alejandro PAGNI / AFP)

Um dos confrontos da Copa Sul-Americana ficou marcado por uma situação bizarra durante a vitória do Boca Juniors por 3 a 1 contra o Recoleta, nesta terça-feira (11). O árbitro chileno Piero Maza cometeu um erro raro ao permitir que o time argentino desse o pontapé inicial tanto no primeiro quanto no segundo tempo de jogo. Assim como o erro a 'favor' do Boca, o Palmeiras também deu o pontapé inicial nos dois tempos em uma partida contra o Fluminense, pelo Brasileirão, no início do ano.

O atacante Miguel Merentiel foi o responsável por colocar a bola em movimento nas duas etapas, fazendo o passe para Leandro Paredes em ambas as ocasiões. O descuido passou despercebido pela arbitragem e pelos adversários dentro de campo, mas viralizou rapidamente nas redes sociais.

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Árbitro reclamando com técnico
Árbitro Piero Maza discute com o técnico Rodolfo Arruabarrena, do Boca Juniors, na Sul-Americana. (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

O lance inusitado não é desconhecido para os torcedores brasileiros. Em fevereiro de 2026, uma falha idêntica à do jogo entre Boca Juniors e Recoleta aconteceu no duelo entre Palmeiras e Fluminense, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela oportunidade, o árbitro Felipe Fernandes de Lima também autorizou que o time paulista ficasse com a posse de bola no começo e no reinício da partida. O erro só foi notado depois do fim do jogo, e o Fluminense chegou a cogitar levar o caso aos tribunais por se tratar de um erro de procedimento claro.

Após o episódio no Brasileirão, a Comissão de Arbitragem da CBF admitiu publicamente o erro e advertiu o árbitro mineiro. No entanto, a entidade decidiu manter o resultado de 2 a 1 para o Palmeiras. A avaliação da comissão foi de que o equívoco não trouxe prejuízo real ao Fluminense, pois a equipe carioca recuperou a posse de bola logo após a saída irregular e não houve nenhum lance decisivo, como gols ou expulsões, imediatamente depois da falha. O juiz da partida ainda precisou publicar um adendo na súmula para retificar a informação do erro cometido, que não apareceu no documento após a partida.

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O que a regra prevê, o que aconteceu com Palmeiras e Fluminense e o que pode acontecer com o Boca Juniors

Savarino em ação no duelo entre Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão 2026 (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)
Savarino em ação no duelo entre Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão 2026 (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

De acordo com a Regra 8 da International Football Association Board (IFAB), que define os padrões para o início e o reinício de jogo, as equipes devem obrigatoriamente trocar a posse de bola no segundo tempo. O time que vence o sorteio antes do jogo escolhe o campo ou a bola, e o adversário fica com o direito de dar a saída na etapa complementar.

Embora o ocorrido seja classificado como um "erro de direito", quando a regra da modalidade deixa de ser observada sem margem para interpretação, o erro não gera uma punição esportiva automática para o Boca Juniors. No regulamento esportivo, uma partida só corre risco real de anulação se ficar provado que o erro foi determinante para alterar o resultado do confronto.

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No caso da Sul-Americana, a tendência é que a Conmebol siga o exemplo adotado pela CBF no Brasil, mantendo o placar de 3 a 1. Como o Boca venceu com uma margem considerável e o erro de procedimento ocorreu apenas no reinício, é provável que o tribunal sul-americano não veja interferência direta no placar final, devendo apenas avaliar uma possível suspensão ou advertência ao árbitro Piero Maza.

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