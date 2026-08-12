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AO VIVO: Acompanhe a quarta-feira (12) do mercado da bola internacional

Confira a movimentação da janela de transferências do verão europeu

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 10:30
Atualizado há 0 minutos
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Rodri comemora gol do Manchester City em goleada sobre o Exeter City, pela FA Cup
Rodri comemora gol do Manchester City em goleada sobre o Exeter City, pela FA Cup (Foto: Oli Scarff/AFP)

A janela de transferências do verão europeu segue movimentando o futebol internacional. A seguir, o Lance! reúne as principais negociações desta quarta-feira (12), com os destaques do mercado da bola no continente.

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Veja as movimentações desta terça (11):

Luis Henrique 👀 Roma

Luis Henrique pode deixar a Inter de Milão apenas um ano após chegar ao futebol italiano. Segundo a "La Gazzetta dello Sport", o atacante brasileiro interessa à Roma, enquanto o clube de Milão avalia sua permanência e estabeleceu 30 milhões de euros como valor mínimo para uma eventual negociação.

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Mykhaylo Mudryk ➡️ Coventry City

O Chelsea está disposto a liberar Mykhaylo Mudryk por empréstimo nesta janela. Segundo o "Football London", o Coventry City está entre os três clubes da Premier League interessados no ponta ucraniano de 25 anos.

Rodri 👀 Barcelona

O Barcelona prepara uma segunda proposta por Rodri. De acordo com o "The Times", o clube catalão pretende oferecer 51,3 milhões de libras pelo volante do Manchester City, que também é alvo do Real Madrid.

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Rodri voltou a marcar pelo Manchester City na Copa da Inglaterra (Foto:Oli SCARFF / AFP)
Rodri voltou a marcar pelo Manchester City na Copa da Inglaterra (Foto:Oli SCARFF / AFP)

Djed Spence ➡️ Inter de Milão

A Inter de Milão negocia com o Tottenham a contratação de Djed Spence. Segundo o "The Athletic", o clube italiano ofereceu 30 milhões de euros pelo lateral-direito inglês de 26 anos, que está interessado na transferência.

Curtis Jones 👀 Inter de Milão

A Inter de Milão prepara uma nova investida por Curtis Jones. Segundo a "Sky Sports Itália", o clube italiano deve intensificar as negociações pelo meio-campista do Liverpool após encaminhar a saída de Davide Frattesi para a Lazio.

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Geronimo Rulli ✅ Manchester City

O Manchester City anunciou a contratação de Geronimo Rulli, do Olympique de Marseille. O goleiro argentino de 34 anos assinou contrato de duas temporadas e chega por 1,7 milhão de libras para reforçar o elenco após a saída de James Trafford.

Pep Chavarría ✅ Chelsea

O Chelsea anunciou a contratação de Pep Chavarría, do Rayo Vallecano. O lateral-esquerdo espanhol de 28 anos assinou contrato de cinco temporadas em uma negociação de aproximadamente 16,3 milhões de libras, mais bônus.

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Davide Frattesi ➡️ Lazio

A Lazio chegou a um acordo para contratar Davide Frattesi por empréstimo junto à Inter de Milão. Segundo Fabrizio Romano, o negócio prevê uma taxa de 1 milhão de euros e opção de compra obrigatória de 14 milhões de euros mediante o cumprimento de determinadas condições. A Inter ainda terá uma cláusula de recompra.

Castello Lukeba 👀 Barcelona

O Barcelona entrou em contato com o RB Leipzig para buscar informações sobre Castello Lukeba. Segundo Ekrem Konur, o clube catalão avalia a contratação do zagueiro francês, que chegou ao futebol alemão em 2023.

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Nayef Aguerd ➡️ Real Sociedad

Nayef Aguerd está perto de retornar à Real Sociedad. De acordo com Santi Aouna, o zagueiro marroquino fará exames médicos antes de concluir a transferência para o clube espanhol, onde atuou por empréstimo na temporada 2024/25.

Rodrigo Mora 👀 Roma

As negociações entre Roma e Porto por Rodrigo Mora estão paralisadas. Segundo o jornal "A Bola", os clubes ainda precisam chegar a um acordo sobre as condições da opção de compra para que o empréstimo do meia português avance.

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Nahuel Molina ✅ Roma

A Roma anunciou a contratação de Nahuel Molina. O lateral-direito argentino deixou o Atlético de Madrid e assinou com o clube italiano para seguir a carreira na Serie A.

Roberto Martínez 👀 Holanda

Roberto Martínez entrou na lista de candidatos para assumir a seleção da Holanda. Após a saída de Ronald Koeman e as desistências de outros nomes, como Arne Slot e Erik ten Hag, a federação holandesa passou a avaliar o treinador espanhol, que deixou o comando de Portugal após a Copa do Mundo.

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📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️ Mercado da bola europeu 2026: datas de fechamento das principais ligas

Premier League (Inglaterra)

  • De 15 de junho a 31 de agosto de 2026.

LaLiga (Espanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

Serie A (Itália)

  • De 29 de junho a 1º de setembro de 2026.

Bundesliga (Alemanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

Ligue 1 (França)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

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