AO VIVO: Acompanhe a quarta-feira (12) do mercado da bola internacional
Confira a movimentação da janela de transferências do verão europeu
A janela de transferências do verão europeu segue movimentando o futebol internacional. A seguir, o Lance! reúne as principais negociações desta quarta-feira (12), com os destaques do mercado da bola no continente.
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Veja as movimentações desta terça (11):
Luis Henrique 👀 Roma
Luis Henrique pode deixar a Inter de Milão apenas um ano após chegar ao futebol italiano. Segundo a "La Gazzetta dello Sport", o atacante brasileiro interessa à Roma, enquanto o clube de Milão avalia sua permanência e estabeleceu 30 milhões de euros como valor mínimo para uma eventual negociação.
Mykhaylo Mudryk ➡️ Coventry City
O Chelsea está disposto a liberar Mykhaylo Mudryk por empréstimo nesta janela. Segundo o "Football London", o Coventry City está entre os três clubes da Premier League interessados no ponta ucraniano de 25 anos.
Rodri 👀 Barcelona
O Barcelona prepara uma segunda proposta por Rodri. De acordo com o "The Times", o clube catalão pretende oferecer 51,3 milhões de libras pelo volante do Manchester City, que também é alvo do Real Madrid.
Djed Spence ➡️ Inter de Milão
A Inter de Milão negocia com o Tottenham a contratação de Djed Spence. Segundo o "The Athletic", o clube italiano ofereceu 30 milhões de euros pelo lateral-direito inglês de 26 anos, que está interessado na transferência.
Curtis Jones 👀 Inter de Milão
A Inter de Milão prepara uma nova investida por Curtis Jones. Segundo a "Sky Sports Itália", o clube italiano deve intensificar as negociações pelo meio-campista do Liverpool após encaminhar a saída de Davide Frattesi para a Lazio.
Geronimo Rulli ✅ Manchester City
O Manchester City anunciou a contratação de Geronimo Rulli, do Olympique de Marseille. O goleiro argentino de 34 anos assinou contrato de duas temporadas e chega por 1,7 milhão de libras para reforçar o elenco após a saída de James Trafford.
We're delighted to confirm the signing of Gerónimo Rulli, subject to international clearance 🩵— Manchester City (@ManCity) August 12, 2026
Pep Chavarría ✅ Chelsea
O Chelsea anunciou a contratação de Pep Chavarría, do Rayo Vallecano. O lateral-esquerdo espanhol de 28 anos assinou contrato de cinco temporadas em uma negociação de aproximadamente 16,3 milhões de libras, mais bônus.
Davide Frattesi ➡️ Lazio
A Lazio chegou a um acordo para contratar Davide Frattesi por empréstimo junto à Inter de Milão. Segundo Fabrizio Romano, o negócio prevê uma taxa de 1 milhão de euros e opção de compra obrigatória de 14 milhões de euros mediante o cumprimento de determinadas condições. A Inter ainda terá uma cláusula de recompra.
Castello Lukeba 👀 Barcelona
O Barcelona entrou em contato com o RB Leipzig para buscar informações sobre Castello Lukeba. Segundo Ekrem Konur, o clube catalão avalia a contratação do zagueiro francês, que chegou ao futebol alemão em 2023.
Nayef Aguerd ➡️ Real Sociedad
Nayef Aguerd está perto de retornar à Real Sociedad. De acordo com Santi Aouna, o zagueiro marroquino fará exames médicos antes de concluir a transferência para o clube espanhol, onde atuou por empréstimo na temporada 2024/25.
Rodrigo Mora 👀 Roma
As negociações entre Roma e Porto por Rodrigo Mora estão paralisadas. Segundo o jornal "A Bola", os clubes ainda precisam chegar a um acordo sobre as condições da opção de compra para que o empréstimo do meia português avance.
Nahuel Molina ✅ Roma
A Roma anunciou a contratação de Nahuel Molina. O lateral-direito argentino deixou o Atlético de Madrid e assinou com o clube italiano para seguir a carreira na Serie A.
Roberto Martínez 👀 Holanda
Roberto Martínez entrou na lista de candidatos para assumir a seleção da Holanda. Após a saída de Ronald Koeman e as desistências de outros nomes, como Arne Slot e Erik ten Hag, a federação holandesa passou a avaliar o treinador espanhol, que deixou o comando de Portugal após a Copa do Mundo.
📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa
➡️ Mercado da bola europeu 2026: datas de fechamento das principais ligas
Premier League (Inglaterra)
- De 15 de junho a 31 de agosto de 2026.
LaLiga (Espanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
Serie A (Itália)
- De 29 de junho a 1º de setembro de 2026.
Bundesliga (Alemanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
Ligue 1 (França)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
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