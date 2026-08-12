Promessas do futebol internacional para ficar de olho nessa temporada
Veja 6 jovens talentos internacionais que prometem brilhar nesta temporada
Com o início de mais um ciclo no futebol europeu e global, a busca por novas joias passa a movimentar os bastidores dos grandes clubes. Para além de nomes que já se estabeleceram na elite e estão sob os holofotes há mais tempo — como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Cherki, Endrick e Estêvão —, uma nova leva de prodígios surge com força para dominar as manchetes nos próximos meses.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (12/08/2026)
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Entre atletas recém-transferidos para as grandes ligas e jovens que vêm quebrando recordes de precocidade em seus países, selecionamos seis promessas internacionais que merecem atenção especial nesta temporada:
Rayan (Bournemouth)
Criado nas categorias de base do Vasco e filho do ex-zagueiro Valkmar, o atacante nascido em 2006 teve uma ascensão meteórica que culminou em sua transferência milionária para o Bournemouth no início de 2026. Canhoto e potente, o atleta quebrou recordes pela Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti ao se tornar o sexto jogador mais jovem a atuar e ser titular pelo Brasil em uma Copa do Mundo.
Cavan Sullivan (Philadelphia Union)
Vendido ao Manchester City desde os 14 anos, o norte-americano, nascido em 2009, vem impressionando na MLS. Sullivan fez história ao se tornar o atleta mais jovem a estrear em uma liga esportiva profissional da América do Norte, com apenas 14 anos, destacando-se por sua visão de jogo refinada e rápida adaptação ao elenco principal do Philadelphia Union.
Max Dowman (Arsenal)
Outro talento nascido em dezembro de 2009, o meia canhoto do Arsenal marcou seu nome na história recente da Premier League. Na temporada 2025/26, tornou-se o jogador mais jovem a balançar as redes na liga inglesa e o campeão mais jovem de todos os tempos da competição, erguendo o troféu pelos Gunners aos 16 anos e 139 dias.
Geovany Quenda (Chelsea)
Contratado pelo Chelsea por € 40 milhões após grande destaque no Sporting, o ponta português prepara sua chegada ao futebol inglês em 2026. Mais jovem artilheiro da história do clube de Lisboa, Quenda traz no currículo convocações para a seleção principal de Portugal e o prêmio de Jovem Jogador do Ano da Liga Portuguesa.
Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund)
Recém-contratado pelo Borussia Dortmund aos 18 anos, o meia grego brilhou com a camisa do Genk, da Bélgica, onde atuava desde 2023. Karetsas tomou a decisão de defender a Grécia em vez de seu país natal, a Bélgica, e rapidamente se converteu no mais jovem marcador da história da seleção grega.
Ayyoub Bouaddi (Lille)
Apontado como a maior revelação da base do Lille desde Eden Hazard, o meio-campista marroquino chamou a atenção do futebol mundial após atuações destacadas na Champions League contra Real Madrid e Juventus. Destaque de Marrocos na Copa do Mundo, Bouaddi desperta o interesse das maiores potências do continente e está cotado para reforçar o Manchester City.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Futebol Internacional
Supercopa da Uefa: saiba onde será o jogo e como é a sedeHá 2 minutos
Futebol Internacional
Thiago Almada explica opção pelo River Plate em vez do Flamengo: 'Sentia falta da pressão'Há 21 minutos
Futebol Internacional
Supercopa da Europa: tudo sobre a decisão entre PSG x Aston VillaHá 1 hora
Futebol Internacional
Erro de arbitragem em reinício de jogo do Boca é o mesmo de Palmeiras x FluminenseHá 1 hora
Futebol Internacional
Cristiano Ronaldo volta ao futebol saudita mirando recordesHá 2 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (12/08/2026)Há 3 horas
Mais LANCE!