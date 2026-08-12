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Promessas do futebol internacional para ficar de olho nessa temporada

Veja 6 jovens talentos internacionais que prometem brilhar nesta temporada

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 08:00
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Rayan e Endrick na partida entre Brasil e Panamá, última jogo da Seleção em amistoso de preparação para a Copa do Mundo 2026
Rayan e Endrick no amistoso entre Brasil e Panamá antes do início da Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Com o início de mais um ciclo no futebol europeu e global, a busca por novas joias passa a movimentar os bastidores dos grandes clubes. Para além de nomes que já se estabeleceram na elite e estão sob os holofotes há mais tempo — como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Cherki, Endrick e Estêvão —, uma nova leva de prodígios surge com força para dominar as manchetes nos próximos meses.

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Entre atletas recém-transferidos para as grandes ligas e jovens que vêm quebrando recordes de precocidade em seus países, selecionamos seis promessas internacionais que merecem atenção especial nesta temporada:

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Rayan (Bournemouth)

Criado nas categorias de base do Vasco e filho do ex-zagueiro Valkmar, o atacante nascido em 2006 teve uma ascensão meteórica que culminou em sua transferência milionária para o Bournemouth no início de 2026. Canhoto e potente, o atleta quebrou recordes pela Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti ao se tornar o sexto jogador mais jovem a atuar e ser titular pelo Brasil em uma Copa do Mundo.

Rayan comemora vitória do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo
Revelado pelo Vasco, o atacante Rayan brilha na Premier League e defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Cavan Sullivan (Philadelphia Union)

Vendido ao Manchester City desde os 14 anos, o norte-americano, nascido em 2009, vem impressionando na MLS. Sullivan fez história ao se tornar o atleta mais jovem a estrear em uma liga esportiva profissional da América do Norte, com apenas 14 anos, destacando-se por sua visão de jogo refinada e rápida adaptação ao elenco principal do Philadelphia Union.

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Cavan Sullivan em ação pelo Philadelphia Union na Major League Soccer (MLS)
Vendido ao Manchester City aos 14 anos, Cavan Sullivan é a principal revelação da MLS no Philadelphia Union (Foto: Reprodução / Instagram)

Max Dowman (Arsenal)

Outro talento nascido em dezembro de 2009, o meia canhoto do Arsenal marcou seu nome na história recente da Premier League. Na temporada 2025/26, tornou-se o jogador mais jovem a balançar as redes na liga inglesa e o campeão mais jovem de todos os tempos da competição, erguendo o troféu pelos Gunners aos 16 anos e 139 dias.

Max Dowman comemora gol do Arsenal sobre o Everton, pela Premier League
Aos 16 anos, o canhoto Max Dowman fez história como o jogador mais jovem a marcar um gol e vencer a Premier League pelo Arsenal (Foto: Ben Stansall / AFP)

Geovany Quenda (Chelsea)

Contratado pelo Chelsea por € 40 milhões após grande destaque no Sporting, o ponta português prepara sua chegada ao futebol inglês em 2026. Mais jovem artilheiro da história do clube de Lisboa, Quenda traz no currículo convocações para a seleção principal de Portugal e o prêmio de Jovem Jogador do Ano da Liga Portuguesa.

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Geovany Quenda na apresentação ao Chelsea
Eleito jovem do ano em Portugal, Geovany Quenda acertou sua transferência para o Chelsea por € 40 milhões (Foto: Reprodução / X)

Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund)

Recém-contratado pelo Borussia Dortmund aos 18 anos, o meia grego brilhou com a camisa do Genk, da Bélgica, onde atuava desde 2023. Karetsas tomou a decisão de defender a Grécia em vez de seu país natal, a Bélgica, e rapidamente se converteu no mais jovem marcador da história da seleção grega.

Konstantinos Karetsas em ação pelo Borussia Dortmund em amistoso de pré-temporada
Recém-contratado pelo Borussia Dortmund, o meia Konstantinos Karetsas se tornou o artilheiro mais jovem da história da seleção grega (Foto: Reprodução / Instagram)

Ayyoub Bouaddi (Lille)

Apontado como a maior revelação da base do Lille desde Eden Hazard, o meio-campista marroquino chamou a atenção do futebol mundial após atuações destacadas na Champions League contra Real Madrid e Juventus. Destaque de Marrocos na Copa do Mundo, Bouaddi desperta o interesse das maiores potências do continente e está cotado para reforçar o Manchester City.

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Bouaddi em campo pela seleção de Marrocos
Destaque de Marrocos na Copa do Mundo, o meia Ayyoub Bouaddi desperta o interesse de gigantes europeus após brilhar no Lille (Foto: Kevin C. Cox / Getty Images / AFP)

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