Vozinha 'abandona' Colo-Colo e pode fechar com novo clube
Entenda situação do goleiro Vozinha com o clube chileno
O goleiro Vozinha, um dos grandes protagonistas de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, vive um imbróglio para definir seu futuro. Apesar de ter sido anunciado oficialmente pelo Colo-Colo, do Chile, no dia 24 de julho, o arqueiro de 40 anos ainda não se apresentou em Santiago e estaria negociando detalhes finais para defender o Berkane, do Marrocos. A mudança repentina de planos ocorre após o jogador adiar sua apresentação e não viajar ao território chileno por três vezes consecutivas, gerando incerteza sobre o cumprimento do acordo inicial.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Jogador adiou apresentação no clube três vezes
A expectativa da diretoria do Colo-Colo era de que Vozinha desembarcasse no Chile na última terça-feira (28). Sem a presença do atleta, a viagem foi remarcada para quarta (29) e, posteriormente, para quinta-feira (30), mas o goleiro não apareceu em nenhuma das datas estipuladas. Segundo a cúpula do clube chileno, os representantes do jogador alegaram problemas pessoais e burocracias com a documentação em Lisboa para justificar as faltas.
Diante do cenário, o presidente do clube, Jaime Pizarro, admitiu ter concedido as prorrogações, mas passou a exigir um prazo definitivo para a apresentação.
— Obviamente, é preciso haver um prazo, o que é totalmente razoável — determinou o dirigente, que destacou a complexidade burocrática para atletas de fora do Mercosul. Enquanto o clube chileno aguardava, o jogador foi visto treinando em Lisboa, Portugal, sem dar indícios de que viajaria para a América do Sul.
Bubista, técnico de Cabo Verde, deve fechar com clube que mira Vozinha
A reviravolta nas negociações ganhou força com o interesse do Berkane. O Lance! apurou que o clube marroquino está negociando para contratar o técnico Bubista, que comandou a histórica campanha de Cabo Verde na Copa. O desejo de Vozinha é seguir trabalhando com seu ex-comandante na seleção.
O plano da equipe do Marrocos é formalizar a proposta oficial ao goleiro imediatamente após selar o acordo com o treinador. Atualmente, Vozinha aguarda este documento para tomar sua decisão final, o que coloca a transferência para o Chile em risco iminente, apesar do entusiasmo demonstrado pelo atleta em conversas recentes com o técnico do Colo-Colo, Fernando Ortiz.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Goleiro foi eleito o melhor da Copa
Livre no mercado após o fim de seu vínculo com o GD Chaves, de Portugal, Vozinha viu sua carreira ganhar contornos completamente diferentes após as exibições de gala na América do Norte. O goleiro foi o principal destaque de Cabo Verde, que terminou a Copa do Mundo invicta no tempo regulamentar, sendo eliminada apenas na prorrogação pela finalista Argentina.
Sua performance, que incluiu uma nota 9,7 na partida contra a Espanha, rendeu a inclusão na seleção ideal da Copa, eleita pela Fifa, ao lado de astros como Messi, Mbappé e Haaland. tamanha valorização fez com que o arqueiro, que chegou a cogitar a aposentadoria antes do torneio, passasse a receber sondagens de diversos mercados, incluindo propostas de clubes brasileiros como Ceará, Avaí e Atlético-GO, todas recusadas antes do acerto com o futebol chileno.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Futebol Internacional
Técnico da Juventus toma decisão sobre Arthur Melo e Douglas LuizHá 26 minutos
Futebol Internacional
Ex-Flamengo nega clube da Espanha e fecha com novo timeHá 31 minutos
Futebol Internacional
Juventus vence amistoso com golaço de ex-Vasco; veja o lanceHá 1 hora
Futebol Internacional
Meio-campista da seleção alemã se oferece para jogar no Barcelona, diz jornalHá 2 horas
Futebol Internacional
Biel celebra gol e classificação do Pafos na Europa LeagueHá 2 horas
Futebol Internacional
Ex-Botafogo e Vasco, meia recebe prêmio na Superliga ChinesaHá 2 horas
Mais LANCE!