Vozinha 'abandona' Colo-Colo e pode fechar com novo clube Entenda situação do goleiro Vozinha com o clube chileno

O goleiro Vozinha, um dos grandes protagonistas de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, vive um imbróglio para definir seu futuro. Apesar de ter sido anunciado oficialmente pelo Colo-Colo, do Chile, no dia 24 de julho, o arqueiro de 40 anos ainda não se apresentou em Santiago e estaria negociando detalhes finais para defender o Berkane, do Marrocos. A mudança repentina de planos ocorre após o jogador adiar sua apresentação e não viajar ao território chileno por três vezes consecutivas, gerando incerteza sobre o cumprimento do acordo inicial.

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Jogador adiou apresentação no clube três vezes

Defesa de Vozinha na partida contra a Argentina no mata-mata da Copa (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A expectativa da diretoria do Colo-Colo era de que Vozinha desembarcasse no Chile na última terça-feira (28). Sem a presença do atleta, a viagem foi remarcada para quarta (29) e, posteriormente, para quinta-feira (30), mas o goleiro não apareceu em nenhuma das datas estipuladas. Segundo a cúpula do clube chileno, os representantes do jogador alegaram problemas pessoais e burocracias com a documentação em Lisboa para justificar as faltas.

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Diante do cenário, o presidente do clube, Jaime Pizarro, admitiu ter concedido as prorrogações, mas passou a exigir um prazo definitivo para a apresentação.

— Obviamente, é preciso haver um prazo, o que é totalmente razoável — determinou o dirigente, que destacou a complexidade burocrática para atletas de fora do Mercosul. Enquanto o clube chileno aguardava, o jogador foi visto treinando em Lisboa, Portugal, sem dar indícios de que viajaria para a América do Sul.

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Bubista, técnico de Cabo Verde, deve fechar com clube que mira Vozinha

A reviravolta nas negociações ganhou força com o interesse do Berkane. O Lance! apurou que o clube marroquino está negociando para contratar o técnico Bubista, que comandou a histórica campanha de Cabo Verde na Copa. O desejo de Vozinha é seguir trabalhando com seu ex-comandante na seleção.

O plano da equipe do Marrocos é formalizar a proposta oficial ao goleiro imediatamente após selar o acordo com o treinador. Atualmente, Vozinha aguarda este documento para tomar sua decisão final, o que coloca a transferência para o Chile em risco iminente, apesar do entusiasmo demonstrado pelo atleta em conversas recentes com o técnico do Colo-Colo, Fernando Ortiz.

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Goleiro foi eleito o melhor da Copa

Livre no mercado após o fim de seu vínculo com o GD Chaves, de Portugal, Vozinha viu sua carreira ganhar contornos completamente diferentes após as exibições de gala na América do Norte. O goleiro foi o principal destaque de Cabo Verde, que terminou a Copa do Mundo invicta no tempo regulamentar, sendo eliminada apenas na prorrogação pela finalista Argentina.

Sua performance, que incluiu uma nota 9,7 na partida contra a Espanha, rendeu a inclusão na seleção ideal da Copa, eleita pela Fifa, ao lado de astros como Messi, Mbappé e Haaland. tamanha valorização fez com que o arqueiro, que chegou a cogitar a aposentadoria antes do torneio, passasse a receber sondagens de diversos mercados, incluindo propostas de clubes brasileiros como Ceará, Avaí e Atlético-GO, todas recusadas antes do acerto com o futebol chileno.

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