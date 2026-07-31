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Refém do próprio preço, Samuel Lino atinge o auge no Flamengo um ano depois

Atacante conviveu com a cobrança pelos R$ 143 milhões gastos na sua contratação

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 13:16
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Samuel Lino celebra gol no empate em 1 a 1 entre Internacional e Flamengo
Samuel Lino celebra gol no empate em 1 a 1 entre Internacional e Flamengo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

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Samuel Lino completa nesta sexta-feira (31) um ano de Flamengo. A data encontra o atacante em um cenário bastante diferente daquele que marcou os primeiros meses no Rio de Janeiro. Depois de uma temporada de oscilações, cobranças e questionamentos sobre o investimento realizado pelo clube, o camisa 16 se reinventou sob o comando de Leonardo Jardim e vive seu melhor momento com a camisa rubro-negra.

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O Flamengo desembolsou 22 milhões de euros, cerca de R$ 143 milhões na cotação da época, para tirá-lo do Atlético de Madrid. Samuel Lino chegou, assim, como a contratação mais cara da história do clube naquele momento. Para um investimento desse tamanho, era necessário brilhar. O contrário disso, qualquer período de baixa produtividade alimentava dúvidas sobre a relação entre o desempenho e o investimento.

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Um ano depois, o atacante começa a se desprender dessa sombra. O bom momento de Samuel Lino chama ainda mais atenção pelo momento pouco inspirado do Flamengo. O time atravessa um período de resultados e atuações abaixo do esperado, com diferentes jogadores importantes sendo questionados.

Lino, porém, tem passado praticamente ileso pela crise. Mesmo quando a equipe apresenta dificuldades, o atacante continua participando das principais jogadas ofensivas e entregando números.

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Em 2026, Lino soma sete gols e 10 assistências, considerando apenas as partidas oficiais. Os ótimos números passam diretamente pela chegada de Leonardo Jardim e pela mudança da função exercida pelo jogador. Com maior liberdade e participação no jogo, Lino encontrou a regularidade que não havia conseguido sustentar nos meses iniciais.

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Samuel Lino se reinventa no Flamengo e atinge auge

Com Filipe Luís, Samuel Lino atuava de maneira mais fixa pelo lado esquerdo. Sua principal função era buscar o confronto 1x1 com o adversário, em busca de boas considções de finalização ou passe, o que deixava o jogador um pouco distante da função de construir as jogadas.

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Leonardo Jardim ampliou seu raio de ação. Lino passou a flutuar mais pelo campo, ocupar espaços por dentro e se aproximar dos meio-campistas. Em alguns jogos, chegou a exercer uma função próxima à de armador, especialmente durante as ausências dos jogadores de criação do elenco. A mudança permitiu que o camisa 16 participasse mais do jogo.

O crescimento aparece nos números. Somando os amistosos internacionais realizados durante a intertemporada, Samuel Lino marcou sete gols e deu 12 assistências em cinco meses com Leonardo Jardim. O desempenho já supera os seis gols e oito passes decisivos registrados durante os sete meses em que foi comandado por Filipe Luís.

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Samuel Lino vive melhor fase no Flamengo
Samuel Lino vive melhor fase no Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

A trajetória de altos e baixos

A primeira temporada de Samuel Lino no Flamengo foi marcada por extremos. Em alguns momentos, o atacante apresentou o futebol que justificava o alto investimento. Em outros, encontrou dificuldades.

Sua melhor atuação no período aconteceu na goleada por 8 a 0 sobre o Vitória, no Maracanã. Lino marcou dois gols e distribuiu três assistências, em uma exibição que reuniu praticamente tudo o que a torcida esperava do reforço: agressividade, criatividade, velocidade e capacidade de decidir.

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Entretanto, as oscilações voltaram a acontecer, e o atacante chegou a ser vaiado no empate sem gols com o Cruzeiro no Maracanã. Mesmo após enfrentar desconfiança nas arquibancadas, o jogador terminou o ano como autor do gol que confirmou o título do Campeonato Brasileiro.

A primeira temporada terminou com seis gols e oito assistências sob o comando de Filipe Luís, números considerados abaixo do esperado para quem carregava o rótulo de contratação mais cara da história rubro-negra.

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Os números de Samuel Lino pelo Flamengo

  1. 66 jogos (49 titular)
  2. 11 gols e 15 assistências
  3. 152 minutos para participar de gol
  4. 23 grandes chances criadas
  5. 1.9 finalizações por jogo (0.7 no gol)
  6. 54% de eficiência nos dribles - 1.2 dribles certos por jogo
    Nota Sofascore 7.20

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O desempenho de 2026 mostra uma evolução na capacidade de decidir. Em 35 jogos oficiais, sendo 24 como titular, são sete gols e dez assistências. A média caiu para uma participação direta a cada 118 minutos.

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