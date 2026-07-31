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Monaco de Filipe Luís busca reação e empata com Cercle Brugge em amistoso

Treinador alcança seu primeiro empate no novo clube

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 14:46
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Filipe Luís em pré-temporada pelo Monaco
Filipe Luís em pré-temporada pelo Monaco (Foto: Reprodução/X)

O Monaco empatou por 2 a 2 com o Cercle Brugge, da Bélgica, nesta sexta-feira (31), em seu terceiro amistoso de preparação para a temporada 26/27. A equipe comandada por Filipe Luís chegou a ficar em desvantagem de dois gols, mas reagiu ainda na primeira etapa e buscou a igualdade nos minutos finais. O duelo também marcou o retorno do lateral brasileiro Vanderson aos gramados após se recuperar de lesão.

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O amistoso teve um formato diferente do habitual, com quatro períodos de 30 minutos. Filipe Luís utilizou duas formações distintas ao longo da atividade, aproveitando a oportunidade para observar praticamente todo o elenco antes do início da temporada oficial.

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Monaco reage após sair em desvantagem

O Cercle Brugge abriu dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, com Steve Ngoura e Valy Konaté. Antes do intervalo, Aleksandr Golovin diminuiu para o Monaco e recolocou os franceses na partida.

Na etapa final, já com uma equipe praticamente renovada em campo, o Monaco aumentou a pressão em busca do empate. A recompensa veio apenas nos minutos finais, quando Paris Brunner marcou o segundo gol da equipe e decretou o placar de 2 a 2.

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Jogadores do Monaco e do Cercle Brugge em ação no amistoso
Jogadores do Monaco e do Cercle Brugge em ação no amistoso (Foto: Reprodução/X)

O resultado mantém a sequência de preparação do clube do Principado, que havia estreado sob o comando de Filipe Luís com goleada por 5 a 2 sobre o Saint-Priest e, na sequência, foi derrotado por 2 a 0 pelo Sporting.

Vanderson volta após lesão

Um dos destaques do amistoso foi o retorno de Vanderson. Recuperado de lesão, o lateral-direito brasileiro voltou a atuar pela primeira vez desde o problema físico e permaneceu em campo durante os 60 minutos iniciais, integrando a equipe considerada mais próxima da titular.

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Entre os jogadores utilizados no primeiro bloco também estiveram nomes como Hrádecký, Kehrer, Aleksandr Golovin e Paul Cabral. Após o intervalo, Filipe Luís promoveu uma troca completa na formação, dando minutos a atletas como Teze, Eric Dier, Ouattara, Kassim Konaté e Paris Brunner.

O amistoso serviu como mais um teste para o treinador brasileiro, que segue utilizando a pré-temporada para avaliar diferentes formações e ampliar o ritmo de jogo do elenco antes da estreia oficial na Ligue 1.

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