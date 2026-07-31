John Stones revela objetivo após trocar o City pela Inter de Milão: 'Vencer e lutar' Jogador assinou vínculo com novo clube até junho de 2028

John Stones foi apresentado oficialmente como novo reforço da Inter de Milão e deixou claro qual será sua prioridade no futebol italiano. Em suas primeiras declarações como jogador nerazzurro, o zagueiro afirmou que chega ao clube com o objetivo de disputar títulos e prometeu lutar por todas as competições da temporada.

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Livre no mercado após o encerramento de seu contrato com o Manchester City, Stones assinou vínculo com a Inter até junho de 2028. Aos 32 anos, o defensor encerrou uma passagem de dez temporadas pelo clube inglês, onde conquistou diversos títulos, entre eles seis Premier Leagues e uma Champions League. Antes do acerto com os italianos, também despertou interesse de Arsenal e Chelsea.

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Stones promete brigar por todos os títulos na Inter de Milão

Ao falar pela primeira vez como atleta da Inter, Stones destacou que a ambição do clube foi decisiva para aceitar o projeto esportivo apresentado pelos italianos.

– Estou aqui para vencer e lutar por cada troféu. Esse clube tem uma mentalidade vencedora, uma história enorme e uma torcida apaixonada. Quero ajudar a equipe a alcançar grandes resultados – afirmou o zagueiro.

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O inglês também ressaltou a receptividade encontrada desde a chegada a Milão e disse estar motivado para conhecer o futebol italiano.

– É um campeonato que sempre acompanhei. Será uma experiência diferente daquela que vivi na Inglaterra, mas estou muito animado para esse novo desafio e para evoluir como jogador – disse John Stones.

Parceria com Kolarov e nova fase na carreira

Outro tema abordado por Stones foi o trabalho ao lado de Aleksandar Kolarov, integrante da comissão técnica da Inter e ex-companheiro de Premier League. O defensor afirmou que a presença do sérvio facilitará seu processo de adaptação.

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– Conheço o Kolarov há muitos anos e sei da experiência que ele tem. Conversamos bastante desde que cheguei, e tenho certeza de que poderei aprender muito com ele nesta nova etapa – finalizou o zagueiro.

John Stones assinando contrato com a Inter de Milão (Foto: Reprodução/X)

Além da adaptação ao futebol italiano, Stones acredita que a experiência acumulada ao longo da carreira poderá contribuir para o elenco nerazzurro. O zagueiro chega à Inter depois de disputar três Copas do Mundo pela Inglaterra. Na edição de 2026, esteve presente em cinco das sete partidas da seleção inglesa durante a campanha no torneio.

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