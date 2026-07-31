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Chelsea ganha reforço após fim de punição a atacante de R$ 400 milhões

Ucraniano é reintegrado após se livrar de punição

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 12:56
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Mudryk com a bandeira da Ucrânia sendo apresentado no Chelsea, em 2023
Mudryk com a bandeira da Ucrânia sendo apresentado no Chelsea, em 2023 (Foto: Divulgação/Chelsea)

O Chelsea ganhará o reforço do atacante Mudryk, que estava banido do futebol após testar positivo para o uso de meldônio (meldonium), uma substância proibida pela Agência Mundial Antidopagem (WADA). Nesta sexta-feira (31), a Football Association (FA) revelou que o processo disciplinar contra o jogador ucraniano foi encerrado.

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Em janeiro de 2026, Mudryk participou de uma audiência ocorreu perante uma Comissão Regulatória independente. A Comissão Regulatória concluiu que o ucraniano havia cometido violações nas regras do antidoping e impôs um período de inelegibilidade de quatro anos. O atleta não entrava em campo por um jogo profissional desde novembro de 2024.

Na sequência, Mudryk apresentou um recurso ao Tribunal de Arbitragem do Esporte (TAS). Desde então, alterações foram feitas no Documento Técnico da WADA que, embora não retroativas, significam que, se a amostra de Mudryk fosse coletada hoje, a concentração de meldonium não teria sido relatada e nenhuma ADRV teria resultado.

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Em nota, o Chelsea se pronunciou sobre o fim da punição e o reforço de Mudryk antes do período de punição que poderia se estender até 2028. Os Blues ganham mais um nova para reforçar a equipe dirigida por Xabi Alonso para recolocar a equipe londrina no topo do cenário do futebol inglês.

- Sabemos o quanto essa oportunidade de retornar significa para ele. Nosso foco agora é apoiar a reintegração de Misha ao elenco e ajudá-lo a retomar sua carreira. Todos no Clube agora aguardam ansiosamente para ajudar Misha a voltar à plena forma física, de volta ao elenco e de volta ao campo.

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Mudryk se pronuncia sobre retorno ao Chelsea

Contratado junto ao Shakhtar Donetsk, Mudryk se pronunciou sobre o fim de sua punição e retorno ao Chelsea na pré-temporada. O ucraniano tem contrato assinado com o clube inglês até junho de 2031 e pode contribuir para reerguer a equipe londrina.

- Após uma longa batalha, a proibição de quatro anos que foi imposta a mim foi revogada e estou livre para retomar minha carreira com efeito imediato. Sou grato por este processo ter chegado a uma conclusão, por eu ter sido liberado para retornar ao futebol e por agora poder olhar para o futuro.
Este tem sido o período mais difícil da minha carreira. Como sempre mantive desde o início deste caso, nunca tomei intencionalmente ou conscientemente qualquer substância proibida. Meu compromisso em competir de forma justa e representar meu clube e meu país com profissionalismo e integridade sempre foi importante para mim. ambém quero expressar minha profunda gratidão a todos no Chelsea FC, meus companheiros de equipe e os torcedores do Chelsea que estiveram comigo durante todo esse tempo.
Também gostaria de agradecer à minha equipe jurídica e aos outros que auxiliaram pelo trabalho incansável no meu caso. Meu foco agora é retornar ao futebol, trabalhar duro todos os dias e fazer uma contribuição positiva em campo. Obrigado a todos que continuaram a acreditar em mim. Mal posso esperar pelo próximo capítulo da minha carreira.

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Na quarta-feira (5), o Chelsea tem um amistoso marcado contra a Juventus, e Mudryk pode ser relacionado por Xabi Alonso. O ucraniano tem a concorrência no ataque de Pedro Neto, Estêvão, Morgan Rogers, Cole Palmer e Jamie Gittens.

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