Meio-campista da seleção alemã se oferece para jogar no Barcelona, diz jornal Livre no mercado, Goretzka demonstra desejo reforçar o Barcelona

Leon Goretzka colocou o Barcelona como possível destino para a sequência da carreira. De acordo com o portal espanhol Sport, o meio-campista entrou em contato com o clube catalão e se colocou à disposição para defender a equipe comandada por Hansi Flick, treinador com quem trabalhou no Bayern de Munique.

Caso as conversas avancem, o Barça não precisará desembolsar valores por transferência. O contrato de Goretzka com o Bayern terminou no dia 1° de julho, e o jogador está livre no mercado. Enquanto define o próximo passo da carreira, o alemão mantém a preparação física no VfL Bochum, clube de sua cidade natal, sob acompanhamento de um preparador particular.

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Até o momento, não há informações sobre uma resposta do Barcelona ao contato feito pelo atleta. A possibilidade de um acordo, no entanto, volta a colocar em pauta um interesse antigo. No início do ano, veículos da imprensa espanhola já haviam noticiado uma aproximação entre as partes. Na ocasião, Goretzka negou qualquer contato com Flick.

Apesar dos desfalques no meio-campo, o Barcelona não trata a contratação de um volante como prioridade. Fermín López ainda se recupera de uma fratura no metatarso, enquanto Frenkie de Jong sofreu uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho durante a Copa do Mundo e segue sem previsão de retorno.

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Segundo o Mundo Deportivo, a diretoria catalã considera que o elenco oferece alternativas suficientes para a posição, mesmo diante da possibilidade de Marc Casadó ser negociado nesta janela. Revelado pelo clube, o volante poderá ser liberado caso chegue uma proposta próxima de 40 milhões de euros.

O desejo de reencontrar Hansi Flick

Goretzka viveu um dos períodos mais produtivos da carreira sob o comando do técnico alemão no Bayern de Munique. Entre 2019 e 2021, disputou 64 partidas, marcou 15 gols e deu 18 assistências, além de participar das conquistas da Bundesliga e da Liga dos Campeões.

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Hansi Flick e Goretzka - Bayern de Munique - Máscara (Foto: MATTHIAS HANGST / AFP)

Na última temporada, porém, perdeu espaço com Vincent Kompany. Ainda assim, entrou em campo em 48 partidas, acumulou 2.349 minutos e fez parte do elenco campeão do Campeonato Alemão, além de alcançar as semifinais da Liga dos Campeões.

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