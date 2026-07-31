Biel celebra gol e classificação do Pafos na Europa League Equipe do brasileiro encara o RB Salzburg na próxima fase

Com gol de Biel, o Pafos goleou o Hajduk Split por 4 a 0 e conquistou vaga na 3ª eliminatória da Europa League, na quinta-feira (30). O atacante brasileiro celebrou o fato de ter ido às redes e contribuído na vitória de sua equipe com um tento marcado na prorrogação.

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- Primeiro agradeço a Deus, pois foi uma emoção muito grande, onde pude fazer meu primeiro gol oficial pelo Pafos, fiz uma ótima pré-temporada com amistosos e gols também. E esse gol veio com ajuda do ótimo trabalho da equipe, comissão e estafe que têm me ajudado tanto.

Na sequência, Biel comentou sobre as dificuldades encontradas pelo Pafos no duelo contra o Hajduk Split. Na ida, a equipe do brasileiro havia sido derrotada por 2 a 0 na Croácia e precisava fazer um grande jogo para reverter a desvantagem e buscar uma vaga na fase de liga da Europa League.

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- Essa classificação veio com muita dificuldade, pois sabíamos do problema que era enfrentar o Hajduk Split, time muito qualificado, onde no primeiro jogo perdemos de 2 a 0, mas com a garra e trabalho conseguimos reverter o placar em casa e conquistamos a classificação. Motiva muito a gente, pois nos dá confiança pra sequência do nosso caminho. Espero que a gente se saia bem e consiga conquistar grandes coisas nessa temporada.

Na quinta-feira (6), o Pafos de Biel encara o RB Salzburg em jogo de ida visando uma vaga na Europa League. O confronto de volta será realizado na Áustria no dia 13 de agosto.

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