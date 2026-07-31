VÍDEO: Martinelli e Gabriel Magalhães retornam aos treinos do Arsenal após Copa Brasileiros foram importantes na temporada passada dos Gunners

Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli voltaram aos treinos do Arsenal nesta sexta-feira (31) após as férias concedidas aos jogadores que disputaram a Copa do Mundo. A dupla brasileira se reapresentou ao elenco de Mikel Arteta depois de uma temporada marcada pelo título da Premier League e por participações importantes tanto no clube inglês quanto na Seleção Brasileira.

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Os dois chegam de volta a Londres credenciados pelo desempenho em 25/26. Enquanto Martinelli voltou a ser decisivo no ataque dos Gunners, Gabriel Magalhães manteve o posto de líder da defesa em uma temporada que terminou com o título inglês e campanhas até as finais da Champions League e da Copa da Liga Inglesa.

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Martinelli foi decisivo no Arsenal e na Seleção

Martinelli disputou 53 partidas na última temporada, com 11 gols e sete assistências. Além de participar da campanha do título da Premier League, o atacante também ajudou o Arsenal a alcançar a decisão da Champions League e a final da Copa da Liga Inglesa.

O bom momento foi levado para a Copa do Mundo. Vestindo a camisa 22 da Seleção Brasileira, o atacante marcou o gol da vitória sobre o Japão, aos 50 minutos do segundo tempo da prorrogação das oitavas de final, resultado que garantiu a classificação brasileira às quartas.

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Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães comemorando gol pelo Arsenal (Foto: Reprodução)

Gabriel Magalhães também encerrou a temporada em alta. O zagueiro somou 51 jogos, quatro gols e cinco assistências pelo Arsenal, além de manter o nível defensivo que o consolidou como um dos pilares da equipe de Arteta.

Os números individuais ajudam a explicar essa regularidade. Em todas as competições, o brasileiro registrou 58 desarmes, 57 bloqueios, 29 interceptações, 128 duelos aéreos vencidos e sofreu apenas um drible durante toda a temporada.

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Pela Seleção Brasileira, o defensor também teve atuação consistente na Copa do Mundo. Gabriel disputou cinco partidas, distribuiu uma assistência, acertou 381 dos 393 passes que tentou – aproveitamento de 96% –, realizou 30 cortes defensivos, participou de cinco desarmes, cometeu apenas uma falta em todo o torneio e terminou a competição sem receber cartões.

Com a reapresentação dos dois brasileiros, o Arsenal passa a contar novamente com peças importantes da equipe campeã inglesa para dar sequência à preparação visando o início da temporada 2026/27.

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