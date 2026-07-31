Técnico da Juventus toma decisão sobre Arthur Melo e Douglas Luiz Dupla inicia pré-temporada com a Velha Senhora

Técnico da Juventus, Luciano Spalletti revelou a decisão tomada sobre Arthur Melo e Douglas Luiz na pré-temporada. O treinador revelou que a dupla estará presente nos próximos amistosos da Velha Senhora e que serão observados visando o início do Campeonato Italiano após uma vitória sobre o Nice.

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- Eu gostei do comprometimento mostrado por Arthur e Douglas. Eles pensavam que estavam fora dos planos, mas foram surpreendidos ao saber que estão sendo avaliados. Eles estarão conosco nos jogos de pré-temporada e os avaliaremos lá.

Na última temporada, Arthur Melo e Douglas Luiz foram emprestados pela Juventus e pareciam estar fora dos planos do clube italiano para 2026/2027. No entanto, Luciano Spalletti dá uma oportunidade para os atletas atuarem e terem a possibilidade de permanecerem no elenco.

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Nesta sexta-feira (31), Douglas Luiz iniciou o amistoso contra o Nice como titular e marcou um belo gol para abrir o placar na vitória da Juventus por 2 a 0. Por outro lado, Arthur Melo entrou no segundo tempo e atuou por cerca de 30 minutos.

Quando encerram os contratos de Arthur Melo e Douglas Luiz?

Sem jogar pela Juventus desde 2022, Arthur Melo tem contrato com a Velha Senhora até junho de 2027. O atleta não tem permanência garantida e pode ser negociado em definitivo na atual janela de transferências ou buscar uma vaga no elenco e renovar seu vínculo com a equipe italiana.

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Por outro lado, Douglas Luiz tem contrato com a Juventus até junho de 2029 e é visto com mais futuro dentro do clube do que Arthur Melo. O atleta esteve emprestado ao Aston Villa na última temporada, mas vem chamando a atenção na preparação para 2026/2027.

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