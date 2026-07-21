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Aston Villa negocia contratação de dois atacantes do Chelsea

Clube de Unai Emery tenta reforçar o ataque com Nicolas Jackson e Alejandro Garnacho

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 14:29
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O Aston Villa venceu o Freiburg e conquistou a Europa League (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)
O Aston Villa é o atual campeão da Europa League (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

O Aston Villa intensificou as negociações para contratar dois atacantes do Chelsea nesta janela de transferências. Enquanto busca um acordo por Nicolas Jackson, o clube inglês também apresentou uma proposta oficial para contratar Alejandro Garnacho, conforme informou o jornalista italiano Fabrizio Romano.

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    A equipe comandada por Unai Emery procura reforços para o setor ofensivo após a iminente saída de Morgan Rogers para o Chelsea. As conversas pelos dois jogadores seguem em andamento.

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    Villa busca reforços para o ataque

    De acordo com o Daily Mail e a BBC Sport, o Aston VillaNicolas Jackson como um dos principais alvos para substituir Morgan Rogers, que está próximo de acertar sua transferência para o Chelsea por 117 milhões de libras.

    O clube londrino aceita negociar o atacante senegalês, mas exige 65 milhões de libras para liberá-lo. Jackson, que também pode atuar pelos lados do ataque, marcou 30 gols em 81 partidas pelo Chelsea e passou a última temporada emprestado ao Bayern de Munique, onde somou 11 gols e quatro assistências em 34 jogos.

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    Nicolas Jackson em ação pelo Chelsea
    Nicolas Jackson em ação pelo Chelsea (Foto: Ben Stansall / AFP)

    Garnacho também está na mira

    Além de Jackson, o Aston Villa formalizou uma proposta ao Chelsea por Alejandro Garnacho. Segundo Fabrizio Romano, a oferta prevê um empréstimo com opção de compra, modelo aprovado pelo técnico Unai Emery.

    As negociações seguem em andamento entre os clubes e também com os representantes do jogador. O Chelsea busca arrecadar recursos com vendas nesta janela, após investir pesado no mercado e ampliar os gastos com a contratação de Morgan Rogers.

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    Garnacho disputa a bola com Pedro Porro em Tottenham x Chelsea (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
    Garnacho disputa a bola com Pedro Porro em Tottenham x Chelsea (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

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