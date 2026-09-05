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Villarreal x Deportivo: duelo na Espanha tem forte ligação com o Brasil

Clubes se enfrentam pela 4ª rodada da LaLiga, em confronto marcado por histórias de brasileiros e parceria com a Pelé Academia

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 07:00
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Goleiro do Villarreal em ação
Goleiro Luiz Lúcio, do Villarreal, em campo (Foto: Divulgação/Villarreal)

A 4ª rodada de LaLiga coloca em campo, neste sábado, uma ligação com o Brasil que vai muito além de Real Madrid, Barcelona e dos brasileiros que atuam no Campeonato Espanhol. Villarreal e Deportivo se enfrentam no Estadio de la Cerámica em um duelo marcado por histórias construídas por grandes nomes do futebol brasileiro.

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De um lado, o Deportivo carrega a lembrança da geração do histórico Super Dépor, que contou com brasileiros como Mauro Silva, Bebeto, Djalminha e Donato. Do outro, o Villarreal também construiu uma forte conexão com o país, principalmente por meio de jogadores como Marcos Senna e Nilmar, além de uma parceria recente com a Pelé Academia.

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Deportivo e a era do Super Dépor

De volta à primeira divisão espanhola nesta temporada, após oito anos de ausência, o Deportivo tenta recuperar o protagonismo vivido nas décadas de 1990 e 2000. Naquele período, jogadores brasileiros tiveram papel fundamental na construção de uma das equipes mais marcantes da história do futebol espanhol.

Mauro Silva foi um dos principais símbolos daquela geração. O volante defendeu o Deportivo entre 1992 e 2005, conquistou a Copa do Mundo de 1994 com a Seleção Brasileira e foi peça importante na conquista do único título espanhol da história do clube, na temporada 1999/2000.

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Ao lado dele estava Bebeto, que também marcou época em A Coruña. Em sua primeira temporada pelo clube, em 1992/93, o atacante marcou 29 gols em 37 partidas e conquistou o Troféu Pichichi, prêmio destinado ao artilheiro da LaLiga.

Outro brasileiro de destaque foi Djalminha, responsável por momentos marcantes com a camisa do Deportivo e integrante do elenco campeão espanhol.

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Donato e Flávio Conceição também tiveram participação importante na história do clube. Donato chegou ao Deportivo em 1993, vindo do Atlético de Madrid, e permaneceu por uma década. Já Flávio Conceição se destacou em A Coruña antes de se transferir para o Real Madrid durante a era dos Galácticos.

O clube galego também teve papel importante na trajetória europeia de Rivaldo. O Deportivo foi o primeiro clube europeu do craque brasileiro, que marcou 21 gols em 41 partidas pela equipe antes de se transferir para o Barcelona. Dois anos depois, o meia conquistaria a Bola de Ouro.

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Anos mais tarde, outro brasileiro que passou pelo clube ganhou destaque internacional: Filipe Luís. O lateral-esquerdo posteriormente se consolidou no Atlético de Madrid e na Seleção Brasileira.

Marcos Senna é símbolo da ligação do Villarreal com o Brasil

O Villarreal também tem uma história marcada por grandes jogadores brasileiros. Entre eles estão Nilmar, que disputou mais de 100 partidas pelo clube entre 2009 e 2012, e Marcos Senna, um dos maiores ídolos da história do El Submarino Amarillo.

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Nascido em São Paulo, Senna chegou à Espanha em 2002 e rapidamente se tornou uma das principais referências do Villarreal. Depois de obter a cidadania espanhola, em 2006, passou a defender a seleção do país e foi peça importante na conquista da Eurocopa de 2008.

O volante também está entre os jogadores que mais vezes vestiram a camisa do Villarreal. Após deixar os gramados, retornou ao clube em 2016 para atuar como diretor de relações institucionais e embaixador oficial.

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A lista de brasileiros que defenderam o Villarreal ainda conta com nomes como Juliano Belletti, que posteriormente foi campeão da Champions League pelo Barcelona, e Sonny Anderson, um dos grandes artilheiros brasileiros do futebol europeu na virada do século.

Juliano Belletti lamentou a derrota do Barcelona para o Flamengo no Intercontinental Sub-20 e explicou o sucesso de Jan Virgili.
Juliano Belletti já defendeu o Villarreal (Foto: Divulgação/Barcelona)

Villarreal tem parceria com a Pelé Academia

A relação entre Villarreal e Brasil vai além dos jogadores que passaram pelo clube. Há dois anos, o Villarreal anunciou uma parceria com a Pelé Academia, iniciativa criada em homenagem ao Rei do Futebol, dentro do projeto internacional Villarreal Academy.

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O acordo busca fortalecer a ligação entre o futebol europeu e o brasileiro, com foco no desenvolvimento de jovens jogadores e na formação de treinadores. Na época do anúncio, Marcos Senna destacou a importância da parceria para a expansão internacional do clube e para o fortalecimento de sua presença no futebol brasileiro.

Villarreal x Deportivo: onde assistir

Com uma história tão ligada ao Brasil, o confronto deste sábado ganha um significado especial para os torcedores brasileiros que acompanham a LaLiga. O Villarreal entra em campo buscando sua primeira vitória na temporada e conta com o goleiro brasileiro Luiz Júnior entre os titulares. O Deportivo, por sua vez, tenta manter a invencibilidade e chegar ao quarto jogo consecutivo sem derrota em seu retorno à elite do futebol espanhol.

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O duelo será disputado no Estádio de la Cerámica, às 16h (de Brasília), com transmissão da SportyNet, e encerra mais um capítulo da relação entre o futebol espanhol e os talentos brasileiros.

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