Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Cinco anos após o ouro olímpico, Jardim e Malcom se reencontram como rivais

Shabab Al Ahli e Al Jazira se enfrentam neste sábado (5), às 13h15 (de Brasília), pelo Campeonato Emiradense

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 06:01
Favorite o Lance! no Google
André Jardine sentado com camisa do Shabab Al Ahly
André Jardine observa time do Shabab Al Ahli (Foto: Divulgação)

André Jardine e Malcom estarão frente a frente novamente neste sábado (5), às 13h15 (de Brasília), pela quarta rodada da UAE Pro League. Cinco anos depois de conquistarem juntos a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, treinador e atacante agora serão adversários no duelo entre Shabab Al Ahli e Al Jazira, que chegam à rodada com 100% de aproveitamento na competição.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O reencontro acontece pouco mais de cinco anos depois de um dos momentos mais marcantes da carreira dos dois. Na final olímpica de 2021, Malcom saiu do banco de reservas e marcou, na prorrogação, o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Espanha, resultado que garantiu ao Brasil o bicampeonato olímpico no futebol masculino.

continua após a publicidade

Desde então, Jardine e Malcom seguiram caminhos de destaque no futebol internacional. O treinador fez história no América do México antes de assumir o Shabab Al Ahli, enquanto o atacante passou pelo futebol saudita e atualmente defende o Al Jazira.

— É muito especial reencontrar o Malcom. Temos uma conquista juntos que vai ficar para sempre na minha carreira e na história do futebol brasileiro. Foi um feito muito importante e é uma alegria poder reviver um pouco daquele momento, agora em um cenário completamente diferente — afirmou Jardine.

continua após a publicidade

Jardine busca manter 100% de aproveitamento

Depois de conquistar seis títulos em três anos no América do México e se tornar o técnico mais vencedor da história do clube, Jardine iniciou recentemente um novo capítulo da carreira nos Emirados Árabes Unidos.

No comando do Shabab Al Ahli, o brasileiro venceu as três primeiras rodadas da UAE Pro League. A equipe chega ao confronto deste sábado com aproveitamento máximo e na disputa pelas primeiras posições da competição.

continua após a publicidade

O clube também conta com forte presença brasileira no elenco. Ao todo, são 13 jogadores do país, entre eles Matheus Donelli, ex-Corinthians, Renan, ex-Palmeiras, Kaiky, ex-Santos, e Igor Gomes, ex-Internacional.

Malcom chega ao Al Jazira após passagem pelo Al Hilal

Do outro lado, Malcom também vive o início de uma nova etapa. O atacante chegou ao Al Jazira há pouco mais de uma semana, após três temporadas no Al Hilal, da Arábia Saudita.

continua após a publicidade

Pelo clube de Riad, o brasileiro disputou 139 partidas, marcou 47 gols e conquistou seis títulos. Agora, já aparece como um dos principais nomes do Al Jazira, que também venceu seus três primeiros compromissos na UAE Pro League.

O confronto deste sábado, portanto, marca um reencontro especial entre dois personagens que fizeram parte de uma conquista histórica do futebol brasileiro. Desta vez, porém, Jardine e Malcom estarão em lados opostos, em uma partida que pode definir o líder da competição.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Cuesta divide a bola com Hulk e Hércules no clássico entre Vasco e Fluminense

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (05/09/2026)

Há 2 minutos
Mikel Arteta aplaude os seus jogadores após vitória do Arsenal na Premier League

Futebol Internacional

Agenda do futebol: cinco jogos imperdíveis neste fim de semana

Há 2 horas
Filipe Luís comandando o Monaco no duelo contra o PSG

Fora de Campo

Filipe Luís manda recado ao Flamengo após vitória do Monaco: 'Revanche'

Há 9 horas
Morato apresentado pelo West Ham

Futebol Internacional

Após parceria de sucesso no Forest, Morato reencontra Nuno Espírito Santo no West Ham

Há 9 horas
Gabriel Sara pelo Galatasaray (Foto: Divulgação/Galatasaray)

Futebol Internacional

Gabriel Sara decide na Turquia: 'De falta é especial'

Há 9 horas
Inter de Milão x Napoli pelo Campeonato Italiano (Arte: Lance!)

Onde Assistir

Inter de Milão x Napoli: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Italiano

Há 10 horas
Mais LANCE!
Manchester City x Coventry City pela Premier League (Arte: Lance!)

Manchester City x Coventry: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League

Filipe Luís comandando o Monaco no duelo contra o PSG

Filipe Luís 'se vinga', Monaco vence o PSG e assume liderança do Campeonato Francês

Jogadores do Betis comemoram gol marcado sobre o Real Madrid, na La Liga

Mbappé perde pênalti, e Betis vence o Real Madrid na La Liga

Jogadores do Liverpool comemorando gol sobre o Ipswich Town na Premier League

Com dois gols de Isak, Liverpool vence o Ipswich Town na Premier League

Alexander Barboza contra o Fortaleza

Com Barboza e oito nomes que jogam no Brasil, Uruguai é convocado por Forlán

O atacante marfinense do Real Madrid, número 25, Yan Diomande, domina a bola durante o amistoso de pré-temporada entre o FC Schalke 04 e o Real Madrid em Gelsenkirchen, oeste da Alemanha

La Liga: veja os clubes que mais movimentaram o mercado antes da temporada

Carlos França balança a camisa branca na mão

Carlos França projeta duelo com Milan na Europa League: 'Será muito especial'

Gabriel Jesus é apresentado como novo jogador do Barcelona e posa com camisa do clube catalão

Gabriel Jesus vive incerteza por estreia no Barcelona contra o Valencia

Xabi Alonso manda beijos para torcedores do Chelsea após vitória sobre o Brighton

Técnico do Chelsea minimiza polêmica com astro de Filipe Luís

José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga

Real Madrid corta veterano da lista da Champions League

Messi comemora um de seus gols na vitória do Inter Miami

Emissora irá transmitir jogos da MLS no YouTube; estreia terá Messi

Ayyoub Bouaddi foi anunciado pelo Manchester City

Craques para ficar de olho nos grandes campeonatos europeus

Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC

Técnico do Tottenham 'culpa' Richarlison por exclusão da Premier League