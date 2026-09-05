André Jardine e Malcom estarão frente a frente novamente neste sábado (5), às 13h15 (de Brasília), pela quarta rodada da UAE Pro League. Cinco anos depois de conquistarem juntos a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, treinador e atacante agora serão adversários no duelo entre Shabab Al Ahli e Al Jazira, que chegam à rodada com 100% de aproveitamento na competição.

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O reencontro acontece pouco mais de cinco anos depois de um dos momentos mais marcantes da carreira dos dois. Na final olímpica de 2021, Malcom saiu do banco de reservas e marcou, na prorrogação, o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Espanha, resultado que garantiu ao Brasil o bicampeonato olímpico no futebol masculino.

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Desde então, Jardine e Malcom seguiram caminhos de destaque no futebol internacional. O treinador fez história no América do México antes de assumir o Shabab Al Ahli, enquanto o atacante passou pelo futebol saudita e atualmente defende o Al Jazira.

— É muito especial reencontrar o Malcom. Temos uma conquista juntos que vai ficar para sempre na minha carreira e na história do futebol brasileiro. Foi um feito muito importante e é uma alegria poder reviver um pouco daquele momento, agora em um cenário completamente diferente — afirmou Jardine.

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Jardine busca manter 100% de aproveitamento

Depois de conquistar seis títulos em três anos no América do México e se tornar o técnico mais vencedor da história do clube, Jardine iniciou recentemente um novo capítulo da carreira nos Emirados Árabes Unidos.

No comando do Shabab Al Ahli, o brasileiro venceu as três primeiras rodadas da UAE Pro League. A equipe chega ao confronto deste sábado com aproveitamento máximo e na disputa pelas primeiras posições da competição.

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O clube também conta com forte presença brasileira no elenco. Ao todo, são 13 jogadores do país, entre eles Matheus Donelli, ex-Corinthians, Renan, ex-Palmeiras, Kaiky, ex-Santos, e Igor Gomes, ex-Internacional.

Malcom chega ao Al Jazira após passagem pelo Al Hilal

Do outro lado, Malcom também vive o início de uma nova etapa. O atacante chegou ao Al Jazira há pouco mais de uma semana, após três temporadas no Al Hilal, da Arábia Saudita.

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Pelo clube de Riad, o brasileiro disputou 139 partidas, marcou 47 gols e conquistou seis títulos. Agora, já aparece como um dos principais nomes do Al Jazira, que também venceu seus três primeiros compromissos na UAE Pro League.

O confronto deste sábado, portanto, marca um reencontro especial entre dois personagens que fizeram parte de uma conquista histórica do futebol brasileiro. Desta vez, porém, Jardine e Malcom estarão em lados opostos, em uma partida que pode definir o líder da competição.

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